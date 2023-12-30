GTA 6 fragmanının piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse 1 ay gibi bir zaman dilimi geçmesine rağmen, oyunun ilk videosunun etkileri geçmiş değil. Beklentisiyle, duyurulmasıyla ve son olarak fragmanıyla 2023 yılına damga vuran GTA VI, bundan 20 yıl önce çıkacak olsa nasıl bir oyun olurdu? İşte bir içerik üreticisinin gözünden GTA San Andreas döneminde çıksaydı GTA 6 fragmanı nasıl olurdu sorusunun cevabı…

GTA San Andreas Döneminde Çıksaydı GTA 6 Fragmanı Nasıl Olurdu?

Grand Theft Auto 6 için geri sayım nihayet 2023 Aralık itibariyle başladı. Bu yıla kadar, ne zaman çıkış yapacağı belli olmayan oyun hakkında ancak söylentiler dolaşmaktaydı. Ancak, oyunun geliştiricisi Rockstar Games tarafından geçtiğimiz ay yapılan duyuru ile Aralık ayı başında ilk trailerın yayımlanacağını öğrendik. GTA 6 tanıtım videosunun 1 gün önceden sızdırılması üzerine, ünlü oyun şirketi de duyurduğu tarihi beklemeden tanıtım videosunu yayımlamıştı.

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Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen GTA 6 tanıtım videosu, bu alanda bir rekor kırarak en fazla izlenen oyun tanıtım fragmanı olmayı başarmıştı. Oyun sektörünün gündeminde olan GTA 6, içerik üreticilerinin ve Youtuberlar başta olmak üzere video çekenlerin de artık gündeminin en ön sıralarında yer alıyor.

Youtube da ARAVALGTA ismiyle yayım yapan bir kanal, bu doğrultuda; GTA San Andreas döneminde çıksaydı GTA 6 fragmanının nasıl olabileceğini mercek altına aldı. İşte söz konusu kanalın hazırlamış olduğu takribi 1,5 dakikalık video:

Youtube üzerinden kısa sürede yüz bine yakın kez izlenen video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi. Yüzlerce yorum alan videoya izleyicilerin tepkisi de genel olarak olumlu oldu. Bu yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Keşke Rockstar GTA 6 fragmanı çıkaracağım dediğinde buna benzer bir video ile bizi trolleseydi. Baya dikkat çekici olurdu. Videoyu da beğendim bu arada, yapanın ellerine sağlık.”

“Bir Android işletim sistemi üzerinde yapılmış olmasına rağmen, bu fan yapımının bu kadar iyi sonuç vermesi beni şaşırttı. Teknolojinin geldiği yer korkunç gerçekten.”

“Fragman o kadar iyiydi ki Claude sonunda konuştu… Videoda 1:12’ye dikkat etmenizi rica edeceğim.”