Dünyaca ünlü GTA serisinin geliştiricisi olan Rockstar Games, oyunların mobil versiyonlarını yayınlamayı sürdürüyor. Mobil oyunculara yaptığı açılımla dikkat çeken dünyaca ünlü oyun geliştiricisi şirket, farklı şirketlerle iş birliği yapmaktan da kaçınmıyor. Bu doğrultuda GTA Trilogy Definitive Edition mobile Netflix aboneleri için ücretsiz şekilde geliyor. GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA 3 Definitive Edition versiyonu Grand Theft Auto: The Trilogy olarak mobil oyun tutkunları ve Netflix üyeleri ile buluşacak.

GTA Trilogy Definitive Edition Mobile Netflix İçin Ücretsiz Şekilde Geliyor

Netflix’in oyun sektörüne yaptığı Netflix Games ile yaptığı yatırımlar gün geçtikçe artıyor. 2021 yılından bu yana oyun sektörüne ağırlık vermeye başlayan global medya ve yayımcılık devi Netflix, platformuna eklediği oyunların yanı sıra kendi oyun geliştirme stüdyolarını da kurdu. Bununla da yetinmeyen şirket, farklı oyun stüdyolarını satın alma yöntemi ile bünyesine kattı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyun sektörünün diğer dev aktörleri ile de farklı anlaşmalara imza atan Netflix, platformunun oyun severler için de uğrak bir yer olması adına elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Bu doğrultuda Rockstar Games ile de iş birliğine giden Netflix, GTA Trilogy Definitive Edition mobil versiyonunu abonelerine ekstra bir ücret talep etmeden, ücretsiz sunacak.

Platforma 14 Aralık’ta Eklenecek!

Netflix’in resmi Twitter (X) hesabı tarafından yapılan paylaşımla duyurulan gelişme doğrultusunda GTA Trilogy Definitive Edition’ın Netflix’e 14 Aralık’ta ekleneceği kaydedildi. Oyundan yarım dakikalık bir videonun da yayımlandığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“BÜYÜK HABER: Grand Theft Auto Serisinden GTA III, Vice City ve San Andreas, 14 Aralık’ta mobil cihazlar için Netflix Games’e geliyor!” Kısa sürede 3 milyon görüntülenme alan paylaşım ve video:

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

Netflix Games’e Gelecek GTA Trilogy Definitive Edition Mobil Versiyon İçin Oyuncular Çok Memnun Oldu!

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haber sonrasında yüzlerce gamer da şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, söz konusu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Netflix Games bu işi biliyor. Artık Netflix aboneliğini uzatmak şart oldu.”

“Netflix’e bunun maliyeti çok yüksek olmalı, artık kötü remasterları mobilde de yapabiliriz!”

“Netflix, GTA için teşekkürler. Bir kez daha sizden Julie and the Phantoms, Half Bad: The Bastard Son ve The Devil Himself, First Kill, Fate The Winx Saga, 1899, Lockwood & Co, Glamorous ve Shadow and Bone’u geri getirmenizi istiyorum.”

“Her zaman mobildeydiler, 2014’ten beri Kindle’ımda San Andreas’a sahibim ve 2013’ten beri iOS ve Android’deler. GTA mobil olarak bu oyunları uzun zamandır oynuyordum zaten. Pek kimse bilmiyormuş, şaşırdım doğrusu. Güzel haber ise bunun artık Netflix Games kapsamına alınması ve abonelere bedava verilmesi.”