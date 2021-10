GTA Trilogy Remaster Kasım ayında çıkıyor – iyileştirmeler çok büyük

Daha iyi Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition olarak bilinen GTA Üçlemesi, nihayet bir çıkış tarihine sahip ve remaster’ların var olup olmadığı ve ne zaman piyasaya çıkacağımız konusunda aylarca süren spekülasyonlara son verdi.

Grand Theft Auto 3‘ün yeniden düzenlenmiş sürümlerinin yanı sıra çok övülen devam filmleri Vice City ve San Andreas‘ı içeren bu kesin yeniden sürüm, 11 Kasım 2021‘de PS4, PS5 ve Xbox One için dünya çapında dijital olarak çıkacak. Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC, 7 Aralık’ta Xbox Series X/S ve Xbox One, Nintendo Switch ve PS4 için fiziksel olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Ayrıca üçlemenin tartışmasız en iyi oyunu Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, Xbox Game Pass’e ilk gün geliyor. Ancak iki prequel, Microsoft’un konsolunda bu avantajı paylaşmıyor gibi görünüyor. Fakat Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition, 7 Aralık’ta PlayStation Now abonelik hizmetine geliyor.

Üçlemedeki her oyun Unreal Engine’de yeniden düzenlendi ve yepyeni aydınlatma ve daha yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış çizim mesafeleri içeriyor ve bir bakışta orijinal PS2 donanımında mümkün olandan daha fazla haritayı görmemizi sağlıyor.

Ek olarak, her üç oyunun da kontrolleri yenilendi ve GTA 5 ile daha uyumlu hale getirildi. Özellikle, hareket, kamera ve hedefleme kontrolleri elden geçirildi; bu, onları her zamankinden daha oynanabilir ve henüz oynamamış olabilecek modern izleyiciler için daha keyifli hale getirmeli. Bu çığır açan ilk 3D geziler olacak.

Radyo istasyonları ve silah seçimi için radyal menüler de ekleniyor, bu da eskiden sinirli bir şekilde dolaşmaktan bıkmış olan bizler için büyük bir nimet. Ayrıca, oyuncuların her oyunun geniş şehirlerinde daha kolay gezinmek için ara noktalar belirlemelerine olanak tanıyan güncellenmiş bir mini harita da yer alıyor.

Başlangıçta üçlemenin Nintendo Switch‘e geleceği söylentileri olduğunu öğrenince şaşırdık. Bu da artık onaylandı ve bu sürüm, dokunmatik ekran ve jiroskopik kontroller gibi daha akıcı hissetmeye yardımcı olması muhtemel özel özelliklere bile sahip.

Aşağıdaki fragmana göz atın:

Analiz: Şaşırtıcı kalitede mi?

GTA Trilogy remaster’ın görünüşte yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendik. Yükseltme ve temizlenmiş dokular beklerken, Switch versiyonundaki geliştirilmiş kontroller, çekme mesafesi ve ısmarlama hareket kontrolleri gibi diğer yaşam kalitesi eklemeleri tahminlerimizin ötesindeydi.

Ancak, bazılarının üçlemenin ücretine tepki göstereceğini düşünüyoruz. 59,99 $ ödeyerek bu oyunlara sahip oluyorsunuz. Yenilemeler için başlangıçta düşündüğümüzden daha fazla çaba harcandığı doğru olsa da, daha önce sayısız kez oynadığımız üç oyun için 60 dolar biraz fazla.

Bu avantajın bir kısmı, en azından San Andreas ve GTA 3’ün sırasıyla Xbox Game Pass ve PS Now’a gelişiyle kaldırılıyor. San Andreas genel olarak daha büyük ve daha iyi bir oyun olmakla birlikte, Xbox Game Pass üyeleri burada daha iyi bir anlaşma elde ediyor,.