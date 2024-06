Uzun zamandır Rockstar Games’in sevilen oyunları Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto’nun film ya da dizi olma ihtimali düşünülmekte idi. Söz konusu oyunu severler bu iki yapımın film/ dizi halini istiyordu. GTA ve Red Dead Redemption filmi çekilecek mi soruları devam ederken şirketten bir açıklama geldi. Konu üzerine uzun zaman düşünen Rockstar Games sonunda kararını verdi ve GTA ve Red Dead Redemption filmi bekleyenlere kötü haber geldi.

GTA ve Red Dead Redemption Filmi Bekleyenlere Kötü Haber!

Sevilen iki dev oyun GTA ve Red Dead Redemption filmi hakkındaki sorulara yapımcı RockStar Games sonunda cevap verdi ve söz konusu oyunların film ya da dizi versiyonlarının çekilmeyeceğini söyledi. Rockstar Games yönetim kurulu üyesi ve kurucularından biri olan Dan Houser söz konusu iki yapımın film ya da dizi olması hakkında aldıkları kararı açıkladı.

Houser yaptığı açıklamada GTA ve Red Dead Redemption severleri uzun zamandır film ve dizi talepleri olduğunu, bu konu hakkında istişare ettiklerini ancak yapımların dizi ya da film versiyonlarının gelmeyeceğini duyurdu. Son dönemde Tomb Raider, Last of Us ve Spider Man gibi yapımların dizi ya da film olması aslında GTA ve Red Dead Redemption hayranlarını umutlandırmıştı. Zira söz konusu yapımlar büyük ilgi gördü.

Global çapta en çok satan oyunlar arasında olan bu iki yapımın hayranlar sinema ve dizi olması konusunda oldukça ısrarcı ancak yakın zaman içerisinde böyle bir ihtimal artık görünmüyor. Dan Houser açıklamasında, Grand Theft Auto’nun sinemaya taşınması için pek çok teklif geldiğini deklare etti. Yapımcıların bahse konu tekliflere hemen olumlu yanıt geleceğini zannederek büyük bir heyecana kapıldıklarını aktaran Houser, milyarlarca dolar değerindeki marka değerlerini böyle riskli bir yola sokmak istemediklerini aktardı.

Rokcstar Games Oyunları Riske Atmaktan Kaçınıyor

Bu konu hakkında oldukça net olduklarını belirten Houser, ilerleyen zamanlarda gelme ihtimali olan sinema ya da dizi teklifleri hakkında da düşüncelerini bildirdi. Houser bu konuda, şirketin (Rocstar Games) proje üzerinde kontrol sağlayamadığı hiçbir teklifin kabul edilme olasılığının olmadığını aktardı.

Rockstar Games, Red Dead Redemption ve GTA gibi iki dev oyuna zarar verebilme ihtimali olan ve satışları riske edebilecek herhangi bir projeye olumlu bakacak gibi görünmüyor. Oyunları riske sokmaktan son derece kaçınıyor. Ancak ilerleyen süreçte, gelen projelere göre şirketin fikri değişir mi, belli değil. Belli olan bir şey var ki o da; Rockstar Games’in bu kararının GTA ve Red Dead Redemption severleri oldukça üzdüğü.