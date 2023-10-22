Mobil oyun konsolu alanında ipi göğüsleyen AMD’ye yeni rakip geliyor. Intel Meteor Lake CPU’ya sahip yeni oyun konsolları tanıtımıyla birlikte ilgiyi üzerine çekti. 8 inç ekrana ve 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip olan mobil oyun konsolu 2023’ün sonunda satışa sunulacak. AMD’ye rakip güçlü Intel mobil oyun konsolu geliyor.

Güçlü Intel Mobil Oyun Konsolu 2023 Bitmeden Satışta!

Kompakt mini bilgisayarlar ve tabletlerin tedarikçisi olarak tanınan Çin merkezli şirket Emdoor, bu defa farklı gruptan bir ürünün tanıtımını yaptı; mobil oyun konsolu. Donanım özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan taşınabilir oyun konsolu tanıtımında yoğun ilgi gördü.

El oyun konsolu Intel’in Meteor Lake- H işlemcisine sahip. Üstün performansa sahip olacağı düşünülen mobil oyun konsolu Endoor tarafından geliştirildi. Bu oyun konsolu Intel’in Meteor Lake işlemciye sahip ilk taşınabilir oyun konsolu olacak. EM-GP080MTL adı ile duyurulan mobil oyun konsolu; Ayn, AyaNeo, OneXplayer gibi konsollardan aslında çok da farklı görünmüyor. Ancak işlemcisi konsolun büyük fark yaratabileceği konusunda ip ucu veriyor.

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EM-GP080MTL el oyun konsolunda kullanılan Intel Meteor Lake- H serisi işlemci modeli 20 ila 25 W arasında bir TDP aralığına sahip. Bu, Steam Deck (min TDP 9 W) ya da ASUS ROG Ally (15 W) ve benzeri gibi cihazlarda kullanılan işlemcilerden daha yüksek bir güç rezervi anlamına geliyor. Ancak henüz cihazda hangi CPU ve GPU konfigürasyonunu kullanılacak bilinmiyor.

Intel Meteor Lake İşlemcili Konsolun Bilinen Özellikleri

Intel’in güçlü işlemcisinin kullanıldığı bu el oyun konsolu özellikleri oyun severler tarafından merak ediliyor. Endoor el oyun konsolunun bilinen bazı özelliklerinden bahsedelim… Konsol 8 inç ve 1920 x 1200 çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olacak.

EM-GP080MTL adı ile tanıtılan mobil oyun konsolu 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM’e ve Intel Arc Graphics 5 ekran kartına sahip. Windows 11 işletim sistemi kullanılan cihazın depolama alanı ise 2 TB’a kadar PCIe Gen 4×4 (2280). Emdoor oyun konsolunda USB-C ve USB-A portları bulunuyor ve bununla birlikte cihaz microSD kart desteği de mevcut. Tasarım olarak da göze hitap eden bir cihaz olan bu oyun konsolunun arka kısmında geniş bir hava çıkış ızgara bulunmakta. Cihaz özelliklerinin henüz bilinmeyen tarafları olsa da piyasaya çıktığında ses getireceğe benziyor.

Endoor Oyun Konsolu Ne Zaman Piyasaya Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Endoor’un geliştirdiği bu güçlü Intel işlemciye sahip el oyun konsolunun 2023 yılı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak henüz net çıkış tarihi tam belli değil. Konsolun fiyatı konusunda da henüz bir açıklama bulunmuyor ancak türevlerinden bir miktar daha uygun fiyatlı olması beklentiler arasında.