Güncel Kıbrıs iPhone Fiyatları

Apple’nın akıllı telefonu olan iPhone’lar dünya üzerinde çok fazla tercih ediliyor. Hem ülkemize hem de dünyada iPhone telefonlar, dünyanın en iyi telefonları olarak gösteriliyor. Bugün sizlere ülkemize yakın olan Kıbrıs üzerinde güncel iPhone fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların akıllı telefona olan ihtiyacı da artış gösterdi. Özellikle internetin daha da yaygınlaşması ile beraber her türlü işlemi, akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bununla beraber gerek kamerası gerekse işlevleri sayesinde yanımızda fazla ne bilgisayar ne de fotoğraf makinası bulundurmak zorunda kalıyor.

Dünya üzerinde birçok dev teknoloji markasının akıllı telefonu piyasada yer alıyor ancak bunlardan en çok tercih edileni Apple’ın sahip olduğu iPhone’lardır. iPhone, gerek kamerası gerekse diğer özellikleri bakımından diğer akıllı telefonlardan oldukça farklıdır. Hem görünüş olarak hem de işlevsellik olarak kullanıcıların birçok isteğine karşılık verir. Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve vergiler yüzünden ülkemizde iPhone başta olmak üzere akıllı telefonların fiyatları oldukça yüksek bir hal aldı. Durum böyle olunca insanlarda ülkemize yakın yerlerden bu telefonları temin etmeye başladı. Bu ülkelerin başında ise Kıbrıs geliyor. Kıbrıs’a ulaşımın kolay olması ve ücretlerin ülkemize göre daha uygun olmasından dolayı birçok vatandaşımız, Kıbrıs üzerinden akıllı telefon alışını gerçekleştiriyor.

Kıbrıs iPhone fiyatları şu şekilde;

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB): 41.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (256 GB): 39.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (128 GB): 36.000 TL

Apple iPhone 14 (512 GB): 31.500 TL

Apple iPhone 14 (256 GB): 25.000 TL

Apple iPhone 14 (128 GB): 21.700 TL

Apple iPhone 13 (128 GB): 22.500 TL

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) : 26.100 TL

Apple iPhone 13 Pro Max (256 GB): 32.000 TL

Apple iPhone 12 (64 GB): 18.000 TL

Apple iPhone 11 (64 GB): 16.500 TL

Apple iPhone 11 (128 GB): 17.500 TL

Apple iPhone 11 Pro (256 GB): 26.500 TL

Kıbrıs’tan Alınan Telefonu Türkiye’de Kullanabilir Miyim?

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ekonomik sıkıntılar fiyatları tavan yaptırdı. Bu yüzden insanlar, sıklıkla yurt dışından akıllı telefon alarak ülkemizde kullanıyor. Bu gibi durumlarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Yalnızca 60 gün bir bekleme süreniz bulunuyor. Bu süreyi tamamladıktan sonra akıllı telefonunuzu kaydettirerek, rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kıbrıs ile Türkiye Arasındaki Fiyat Farkı Ne Kadar?

Apple, son gözdesi olan iPhone 14 serisini geçtiğimiz aylarda tanıttı. iPhone 14’ler hem ülkemizde hem de dünya üzerinde büyük bir ilgi ile karşılandı. Ülkemizdeki fiyatlar yüzünden birçok insan iPhone 14’leri yurt dışından temin etti. Gelin şimdi sizlere Türkiye ile Kıbrıs arasındaki iPhone fiyat farkına beraber bakalım.

MODEL TÜRKİYE FİYATI KIBRIS FİYATI Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) 51.200 TL 41.000 TL Apple iPhone 14 Pro (256 GB) 47.150 TL 39.000 TL Apple iPhone 14 Pro (128 GB) 45.800 TL 36.000 TL Apple iPhone 14 (512 GB) 37.300 TL 31.500 TL Apple iPhone 14 (256 GB) 33.000 TL 25.000 TL Apple iPhone 14 (128 GB) 31.000 TL 21.700 TL Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) 45.500 TL 36.250 TL

Yukarıdaki listede verilen fiyatlar, mağazalar arasında farklılık gösterebilmektedir. Cepkolik ailesi olarak fiyat ortalamasını göz önüne alarak, yukarıdaki listeyi hazırladık.

Irak Telefon Fiyatları 2022