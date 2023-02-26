Güncellenmiş Tesla Model 3 Yeni Jantlarla Görüntülendi

Highland projesi sona eriyor, güncellenmiş Tesla Model 3 test araçları son zamanlarda her yerde ortaya çıkıyor ve bu da yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Yeni kameraları ve yeni sensörleri ile beyaz Model 3’ü yakından ve kişisel olarak gördük ve şimdi yeni tekerlekleri olan siyah bir test aracı gördük.

Bu kamufle edilmiş Model 3’ün fotoğrafları Twitter kullanıcısı The Kilowatts tarafından yayınlandı ve yine arabanın önü ve arkası tamamen kaplandı. Yeni donanımı ve biraz revize edilmiş kaportayı saklıyorlar. Başka yeni ne var? Tekerlekler!

Güncellenmiş Tesla Model 3 aracına ilk bakışta tekerlekler aşınmış ve tamamen çizilmiş gibi görünse de aslında yepyeni tekerleklerdir. Araba hareket halindeyken tasarımlarını daha az ayırt edilebilir hale getirmeye çalışmak için yalnızca mat siyah boya ile boyanmışlardır. Ne yazık ki bu numara, yüksek hızlı dijital kameralarda çalışmıyor.

Burada sahip olduğumuz şey ya Tesla’dan tamamen yeni bir tekerlek tasarımı ya da satış sonrası bir tekerlek. Boyama çabası, Tesla’nın y kollu (veya ayrık kollu) tekerlek tasarımına kendi yaklaşımı olduğunu gösteriyor. Klasik tasarım sadece düz radyal y-kolları içerirken, Tesla daha taze bir görünüm için karışıma “türbin” temasını ekledi.

Şimdilik şirket, yenilenen Model 3’ün lansman tarihi konusunda sessiz kalıyor, ancak sık görülen gözlemler, daha fazla beklememiz gerekmediğini gösteriyor. Highland Projesi’nin başlangıçta 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanmıştı ve eğer gerçekten öyleyse, o zaman zamanında gelmiş gibi görünüyor.

Yenilenen Model 3’ün görülmesi, Model S ve Model X‘te son zamanlarda tespit edilen yükseltmelerle aynı zamana denk geliyor. Hiç şüphe yok ki Tesla tamamen güncellenmiş donanımı piyasaya sürmek için hazırlanıyor ve bu hazırlığın Cybertruck için olma ihtimali hala çok düşük.