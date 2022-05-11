Güneş Sistemindeki Gezegenler Dünya Kaçıncı Gezegen?

Bilindiği üzere dünyamız güneş sistemi etrafında bulunuyor lakin güneş sistemi etrafında olan tek gezegen biz değiliz bilinenin üzerine güne sistemi etrafında sekiz gezegen bulunmakta ve bu gezegenlerin toplam 158 uydusu mevcut. Bu gezegenlerin kendi ışıkları yoktur güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Gelelim Güneş sisteminde ki gezegenler hangileridir?

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Gelelim yaşadığımız Dünya Güneş sisteminde kaçıncı gezegendir sorusuna gelece olursak; Dünya Güneş Sistemi’nde Güneş’e en yakın üçüncü gezegen olup şu an için üzerinde yaşam ve sıvı su barındırdığı bilinen tek astronomik cisimdir. Bilim insanların açıklamalarına göre 4,5 milyar yıldan fazla süre önce oluşmuştur. Dünya’nın yer çekimi, uzaydaki diğer nesnelerle, özellikle Güneş’le ve tek doğal uydusu Ay’la etkileşime girer.

NASA’nın yaptığı açıklamada ise Dünyamızın bazı gezegenlere olan uzaklığımızı açıklamışlardır. Gelelim hangi gezegen bize ne kadar uzaklıkta; İlk olarak Mars gezegenine 55 milyon km. Merkür 77 milyon km. Jüpiter 591 milyon km. Satürn 1 milyar km. uzaklıkta bulunuyoruz.

Ayrıca bkz: Gezegenler ve Gezegenlerin Büyüklük Sıralaması!