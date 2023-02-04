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Güven Bana İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Ülkemizin en başarılı yönetmenlerinden Selçuk Aydemir'in yeni filmi Güven Bana için ilk fragman yayınlandı.

İbrahim Özbek

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Güven Bana

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Ülkemizin en başarılı yönetmenlerinden Selçuk Aydemir’in yeni filmi Güven Bana için ilk fragman yayınlandı.

Başrollerini Cihangir Ceylan ve Okan Çabalar’ın paylaştığı Güven Bana, 24 Şubat 2023 tarihinde vizyona girecek. Sinemaseverlere keyifli ve aksiyonlu bir film sunmaya hazırlanıyorlar. Özellikle içerisinde yer alan usta oyuncu kadrosu, bu konuda iyi iş başarmış.

Birbiriyle tamamen farklı iki kardeşin tefeciye olan senet borçları için girdiği mücadelenin anlatıldığı Güven Bana, iki şansız kardeşin girdiği amansız komedi ve macera dolu hikayesini konu alıyor.

Güven Bana’nın oyuncu kadrosunda, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan ve Tuncay Beyazıt gibi usta isimler yer alıyor.

24 Şubat 2023 tarihi ile beraber beyazperdeye girecek Güven Bana, şimdiden sinemaseverlerin dikkatlerini üzerine çekti.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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