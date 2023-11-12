Netflix’in Geeked Week 2023 kapsamında yaptığı duyurular hız kesmiyor. Son duyuru beğenilen oyun Hades ile ilgili oldu. Hades Netflix’e mobil kullanıcılar için gelecek. Ancak oyunun önce iOS kullanıcıları için geleceği açıklandı. Android kullanıcıları bir müddet daha bekleyebilir. Hades’in Netflix’e geliş tarihi ise 2024!

Hades Netflix’e Mobil Kullanıcılar İçin Geliyor

Netflix Geeked resmi Twitter (X) hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “HADES bir ilke imza atıyor! Eleştirmenlerden tam not alan rogue benzeri oyun, önümüzdeki yıl Netflix aracılığıyla yalnızca iOS’a geliyor #GeekedWeek”. Netflix’in mobil için duyurduğu Hades’in duyuru videosuna göz atalım:

HADES is breaking new ground! 🔥 The critically acclaimed rogue-like game is coming exclusively to iOS via Netflix next year. #GeekedWeek pic.twitter.com/DVC504DWK0 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 11, 2023

İlk kez 2018 yılında Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ve macOS için piyasa sürülen Hades’in mobile de gelecek olması oyunun tutkunlarını ve iOS kullanıcılarını sevindirdi. Android kullanıcıları ise sabırsızlıkla oyunun Android için de gelmesini bekliyor.

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Hades’in Mobil İçin Gelecek Olmasına Oyuncular Ne Dedi?

Bugüne değin yalnızca Steam üzerinden dahi 200 binden fazla inceleme alan ve bu incelemelerde “son derece olumlu” geri dönüş ortalaması tutturan Hades’in toplamda milyonlarca oyuncuya ulaştığı biliniyor. Oyunun son derece beğenilmesi sonrasında oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan Supergiant Games tarafından Hades 2 de geliştirilmeye başlanmıştı. Bilindiği üzere Hades 2 de 2024 yılı başında erken erişime gelecek.

Hades 2’nin çıkış yılı ile Hades’in mobile geliş yılı aynı olacak gibi görünüyor. Bu nedenle “2024 Hades yılı olacak” desek yanlış olmaz. Hades’in mobile gelecek olması hakkında oyuncuların ve Netflix abonelerinin kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bazılarına göz atmak gerekirse:

“Anime duyurus zannettim yine. Netflix duy sesimiz, animesini yapmadık şey bırakmadın, Hades animesi büyük sükse yapar. Acilen bekliyoruz, yapacaksın biliyoruz.”

“Sadece iOS için gelecek olması iyi olmamış. Biz Android kullanıcılarını üzdü bu durum.” Android Hades mobil versiyonu için de çalışmalar başlamalı.”

“Bir Apple cihazında oynaması bundan daha zorlu bir oyun düşünemiyorum. Nasıl bir şey çıkacak merakla beklemeye başladım doğrusu.”

“iPhone 15’i oyun telefonu mu yapmaya çalışıyorlar yoksa bana mı öyle geliyor? Sürekli iPhonelara özel oyunlar gelmeye başladı. İş bu tarafa doğru evrilecek sanırım.”

“Güzel bir gelişme ancak seslendirme kadrosuna çok dikkat etmek gerekiyor. Hades’in seslendirme ekibi çok çok iyiydi. Animesi yapılacaksa onda da, Hades 2’de de ya da bu seri ile ilgili olarak her ne yapılacaksa aynı seslendirme ekibi olmalı.”