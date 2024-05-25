Ana Sayfa » Oyun Hafta Sonu Eğlencesi Arayanlara: Xbox’ta 9 Oyun Ücretsiz! Oyun Hafta Sonu Eğlencesi Arayanlara: Xbox’ta 9 Oyun Ücretsiz! Emine Emre 3 Görüntüleme

Xbox, Game Pass aboneliği kapsamında kullanıcılarına pek çok avantaj sunuyor. Farklı kampanyalar ve etkinlikler düzenleyen platformun en beğenilen kampanyalarından biri de Xbox FreePlayDays. Free Play Days etkinliği kapsamında Xbox; Game Pass Ultimate, Game Pass Core ya da tüm Xbox kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden çeşitli oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu hafta sonu için de belirlenen tam 9 yapım bulunuyor. Güzel bir hafta sonu eğlencesi arayanlara; Xbox’ta 9 oyun ücretsiz. İşte o yapımlar…

Hafta Sonu Eğlencesi Arayanlara: Xbox’ta 9 Oyun Ücretsiz!

Xbox FreePlayDays kampanyası kapsamında toplam değeri 3000 TL’ye yakın 9 oyun için ücretsiz oynama imkanı sunuyor. Oyunların pek çoğu Warhammer oyunlarından belirlenmiş durumda. Hafta sonu için keyifli bir aktivite düşünüyorsanız, Free Play Days kampanyasını değerlendirebilirsiniz.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Aşağıda, Xbox kampanyası kapsamında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar ve indirimsiz fiyatları yer almakta. Söz konusu kampanyadan Game Pass Ultimate ve Core aboneleri faydalanabilecek ve FreePlayDays etkinliği 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. İşte Xbox ücretsiz oyunları:

Necromunda: Underhive Wars – 190 TL

Warhammer: Vermintide 2 – 65 TL

Warhammer 40.000: Mechanicus – 113,75 TL

– 113,75 TL Blood Bowl 3 – 550 TL

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition – 170 TL

Warhammer: Chaosbane – 56,25 TL

Talisman: Digital Edition – 33,75 TL

Warhammer 40,000: Rogue Trader – 700 TL

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – 925 TL

Xbox Game Pass Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Game Pass Ultimate ya da Core abonesi olanlar, öncelikle kullanıcı hesaplarına giriş yapmalı. Ardından Microsoft Store üzerinden yukarı listelediğimiz oyunlara girerek “Yükle” butonuna tıklamalı. Bunun yanı sıra oyunu konsola indirmek için Xbox Store abonelikler bölümünde “ücretsiz oyun günleri” kısmına tıklayabilirsiniz. Bunların dışında herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store’a girerek oyunun sayfasına gidilip “ücretsiz deneme” sekmesine tıklamak yeterli. 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar bu oyunları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebileceğinizi hatırlatalım.