Ana Sayfa » Oyun Hafta Sonu Hediyeniz Steam’den, Hem de Ücretsiz! Oyun Hafta Sonu Hediyeniz Steam’den, Hem de Ücretsiz! Emine Emre 10 Görüntüleme

Dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Steam, dönem dönem ücretsiz oyun hediyeleri ve oyun fiyatlarında yaptığı indirimleri ile kullanıcılarını mutlu ediyor. Bu hafta sonu da hem ücretsiz oyun fırsatı hem de indirim imkanı sağlıyor. Steam bu hafta sonuna özel iki popüler ve de pahalı oyunu abonelerine ücretsiz oynama fırsatı sunuyor. Bu hafta sonu hediyeniz Steam’den geliyor. Peki hangi 2 oyun? İşte detaylar!

Hafta Sonu Hediyeniz Steam’den!

Steam bu hafta sonu kullanıcılarına iki büyük oyunu deneme fırsatı sunuyor. Oyunlardan biri dövüş video oyunu olan Mortal Kombat 1; diğeri ise MMORPG türündeki bir açık dünya oyunu olan Fractured Online. Steam bu oyunları bir “deneme etkinliği” kapsamında hediye ediyor. Aslında hediye derken, oyunlar tamamen kullanıcının olmuyor; yalnızca belirlenen tarihe kadar ücretsiz oynama fırsatı sunuluyor.

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Mortal Kombat 1 oyunu Steam’de normal fiyatı 70 dolardan satılıyor. Ancak bu hafta sonuna özel olarak yüzde 40 indirim uygulanıyor ve oyunun fiyatı 42 dolara düşüyor. Steam’in ücretsiz deneme imkanları kapsamında bu oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebilir ve sonrasında eğer beğenirseniz Mortal Kombat 1’i uygun fiyata satın alabilirsiniz. Oyun 11 Mart Pazartesi günü saat 21:00’a kadar hiçbir ücret ödemeden oynanabilecek.

Deneme etkinliği kapsamında ücretsiz sunulacak olan bir diğer oyun ise yukarıda da belirttiğimiz gibi Fractured Online. Açık dünya Sandbox MMORPG kategorisinde yer alan Fractured Online oyununun normalde Steam fiyatı 13 dolar. Steam indirimi ile birlikte 9 dolara düşen oyun hafta sonu parasız bir şekilde oynanabilecek. Hatta Fractured Online, Mortal Kombat 1 gibi 11 Mart’a kadar değil 14 Mart’a kadar ücretsiz denebilecek. Oyunu deneyenler beğenirlerse indirimli fiyatla satın alabilecekler.

Steam’in bu ücretsiz deneme etkinlikleri oyunu satın almadan önce deneyimleme fırsatı, oyuncu için gerçekten kıymetli bir uygulama. Aslında Steam’de kullanıcı satın aldığı oyunu beğenmezse iade edebiliyor ancak birtakım istenmeyen aksilikler gerçekleşirse oyunu satın alan kişi mağdur olabiliyor. Bu sebepten deneme etkinliklerine şans vermek ve oyunu deneyimlemek oldukça mantıklı bir yöntem oluyor.

Mortal Kombat 1 Hakkında

Mortal Kombat serisinin 12. ana oyunu olan NetherRealm tarafından geliştirilen mortal Kombat 1, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için yayınlanmıştır. Mortal Kombat 1, serinin Mortal Kombat’dan sonraki ikinci reboot’u yani yeniden başlatması olmuştur. Dövüş ve macera oyunu olan bu popüler yapım hem hikaye hem de grafik bakımından oyuncuyu tatmin edici niteliklere sahiptir. Oyun, Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılmış, yeniden doğmuş bir dünyada geçmektedir. 14 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan Mortal Kombat 1, Steam kullanıcı puanı yüzde 93 seviyesinde olan değerli bir yapımdır.

Fractured Online Hakkında

Dynamight Studios tarafından geliştirilen Fractures Online, 15 Eylül 2022’de Dynamight Studios ve Gamigo tarafından yayınlanmıştır. PC için yayınlanmış olan bu yapım açık dünya sandbox MMORPG kategorisinde yer almaktadır. Oyun kapsamında oyuncu, yeni dünyaları keşfetmekte, canavar ve diğer oyuncularla savaşarak yeni yerleri fethetmeye çalışmaktadır. Kendine yeni bir şehir oluşturan oyuncu Fractured Online’da bir ticaret imparatorluğu kurarak kaynakları toplayabilir. Oyunun Steam’de beğeni puanı yüzde 78 seviyesindedir.