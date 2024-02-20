Haftanın Ücretsiz Oyunu Dakar Desert Rally İnceleme Puanları ve Yorumları

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Epic Games, her hafta abonelerine bedava oyun vermeye uzun süredir devam ediyor. 15 Şubat Perşembe akşamından itibaren gamerlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanan Dakar Desert Rally önümüzdeki Perşembe akşamına kadar herhangi bir ücret ödemeksizin alınabilecek. İçeriğimizde Dakar Desert Rally inceleme puanları ve yorumları ne durumda, derledik. İşte detaylar…

Dakar Desert Rally İnceleme Puanları

Saber tarafından geliştirilen ve yayımlanan araç kullanma, yarış ve PvP türlerindeki yapım Dakar Desert Rally, Steam üzerinden 21,69 dolardan satılmakta. Güncel kurla 650 TL dolayında oyuncuların Steam üzerinden sahip olabilecekleri oyunu Epic Games bedava sunuyor. Dakar Desert Rally için oyun sektörü medyasının uygun gördüğü puanlar şu şekilde:

Gaming Nexus — 85/100

XGN — 75/100

Jeuxvideo — 75/100

GamingBolt — 70/100

Game Over — 60/100

COGconnected — 60/100

Softpedia — 75/100

Game Spew — 60/100

Oyunun ortalama Metacritic Puanı — 69/100

Jeux Actu — 65/100

PlayStation Country — 60/100

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Desert Rally’nin Yorumları Nasıl?

Oyuna dair yapılan incelemelerde gelen yorumlar özetle şu şekilde oldu:

“Dakar Desert Rally piyasadaki en erişilebilir ralli yarışlarından biridir. Bunu muhteşem konumlar ve heyecan verici sürüşle birleştirdiğinizde, nişleri ne olursa olsun tüm yarış tutkunlarına sunacak bir şeyler içeren bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmaz.” Gaming Nexus — 85/100

“İçerik eksikliğine, mükemmel sürüşe ve basit rakiplere rağmen Dakar Çöl Rallisi, otomotiv türünü stil sahibi bir şekilde tozdan arındırıyor. Suudi Arabistan’ın görkemli manzaralarına dayanan Sabre Interactive’in oyunu, dikkat çekici bir başarı sergiliyor ve farklı bir yarış oyunu arayanları memnun edecek. Geliştiriciler Dakar 18’in gerekliliklerini (yardımcı pilot, pusula, yol kitabı vb. ile) koruduysa, artık Spor modunu ve atari yaklaşımını denemek mümkün. Bu eklemeler sayesinde Dakar Çöl Rallisi sadelikten kopmadan daha geniş bir kitleye açılıyor. Başarılı hız izlenimi, panoramaları ve görkemli efektleri ve devasa haritasıyla olası uzantıları beklerken eğlenecek çok şey var.” Jeuxvideo — 75/100

“Bu oyun çok iddialı ve bunu bir dereceye kadar yerine getirebiliyor. Çevre muhteşem ve farklı alanlardan geçerken her birinin kendine has zorlukları var. Oyun tam olarak bitmiş hissi vermiyor. Yüzeysellikten ezber bozmaya kadar değişen teknik sorunlar ve bazı temel işlevler tamamen eksik. Yapay zeka gerçekten çok iyi değil ve oyunun gerçekten vaat edilen fotoğraf moduna ve serbest dolaşıma ihtiyacı var. Oyunun gerçekten potansiyeli var ve eğer vaat edilen eklemeler gelirse, bunu başarabilir.” XGN — 75/100

“Dakar Desert Rally seri için bir gelişme ama yine de aynı sorunların bazılarını yaşıyor. Görsel olarak, harika manzaralar ve muhteşem hava efektleriyle büyüleyici. Ne yazık ki, kariyer modu oyuncuların yapabileceklerini gerçekten sınırlıyor ve içeriği nispeten yavaş bir hızda damlatarak besliyor. Gerçekten mod eksikliği var ve yarış bazı zayıf yapay zeka tarafından engelleniyor. Yol tutuş modeline hiçbir zaman gerçekten güvenmedim ama en azından navigasyon daha basit görünüyor.” Game Spew 60/100