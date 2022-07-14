Hala Madrid Ne Demek?

Günümüzde internetin her eve girmesi ve dünya üzerindeki farklı kültürleri keşfetmemizle beraber birçok yeni kelime hayatımıza giriyor. Bu kelimelerden birisi de “Hala Madrid” kelimesidir. Bugünkü yazımızda sizlere Hala Madrid hakkında bilgi vereceğiz.

Dünya genelinde birçok dil mevcut. Şu an için en genel ve kabul görülen dil İngilizce olsa da, İspanyolca dili de birçok bölgede sıklıkla konuşuluyor. Özellikle Narcos dizi ile beraber İspanyolcaya duyulan merak artış kazandı. Hala, kelimesi Real Madrid taraftarlarının kullandığı bir kelimedir. Özellikle her maç öncesi “Hala Madrid” olarak slogan atarlar ve Hala Madrid adında bir de besteleri vardır. Hala Madrid, daha çok “Yaşa Madrid veya Hadi Madrid” anlamlarını taşıyor. Aynı zamanda da Hala Madrid adında birde Real Madrid haberleri yapan bir spor dergisi vardır.

Bildiğiniz üzerine dünyanın en çok oynanan ve izlenen sporlarının başında futbol geliyor. İspanya futbolu deyince de aklımıza gelen ilk takımların başında Real Madrid geliyor. Real Madrid, İspanyanın en köklü spor kulüplerinden birisidir. Özellikle futbol alanındaki başarıları ile beraber birçok çocuğun hayalini süsler.

Ayrıca bir spor dergisi olan Hala Madrid, İspanya’da yer alan ve Real Madrid ile ilgili yazılar yayımlar. Bu dergi aylık olarak basılır ve kullanıcılarına özel olarak dağıtılır. İçerik olarak tamamen Real Madrid’i kapsayan Hala Madrid, Real Madrid kulüp yöneticilerine ve Real Madrid hayranlarına özel olarak dağıtılır.

1990 yılından itibaren yayın hayatına geçen Hala Madrid, Real Madrid yanlısı ve Real Madrid’e ilgi duyan spor yorumcuları ve yazarlar tarafından düzenleniyor. Hala Madrid kelimesi Real Madrid hayranları ve aşıkları tarafından oldukça önemli bir kelimedir. Şöyle ki hem dergileri hem besteleri hem de sloganları “Hala Madrid” yani Yaşa Madrid olarak bilinir.

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