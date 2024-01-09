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Efsane oyun Half Life’ın merakla beklenen yapımı Half Life 2 RTX için yeni fragman yayımlandı; kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Half Life 3 bekleyenler için yeni oyun Half Life 2 RTX’in tanıtım videosu geldi. Uzun süredir beklenen oyunun fragmanı, Youtube, Twitter ve diğer sosyal mecralarda yayımlandı. 1 dakikaya yakın uzunluktaki tanıtım videosu kısa sürede geniş kitleler tarafından izlenirken, son derece beğenildi. Half Life 2 RTX yeni fragmanı ve diğer detaylara birlikte göz atalım.

Half Life 2 RTX Yeni Fragmanı Geldi – 9 Ocak 2024

Oyun sektöründe büyük bir ağırlığı olan Valve, efsane oyunu Half Life’ın yeni versiyonu olan Half Life 2 RTX’i NVIDIA Geforce ile birlikte geliştirmeye devam ediyor. Oyunun gelişim sürecinin sonuna doğru yaklaşılırken, oyun stüdyosundan 54 saniyelik bir tanıtım videosu yayımlandı; işte o video:

“Half-Life 2 RTX, Bir RTX Remix Projesi – Ravenholm Fragmanı” başlığı ile NVIDIA Geforce resmi Youtube hesabından da yayımlanan video, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Oyuncuların merakla beklediği oyunun videosu son derece beğenildi.

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Half Life 2 RTX Hakkında

NVIDIA Geforce resmi Youtube hesabından yayımlanan video ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Ravenholm’un her yerine gerçekçi ışıklandırma ve gölgeleme eklendi; karamsar, loş sokaklar, terk edilmiş binalar ve Peder Grigori tarafından kurulan ustaca tuzaklar büyük ölçüde geliştirildi. Half-Life 2 RTX: Bir RTX Remix Projesi, Orbifold Studios tarafından en üst düzeyde modlama platformu olan NVIDIA RTX Remix kullanılarak geliştirilen, Half-Life 2’nin topluluk yapımı bir yeniden düzenlemesidir. Mod geliştiriciler, malzemeleri Fiziksel Tabanlı İşleme (PBR) özellikleriyle yeniden oluşturuyor, ekstra geometrik ayrıntılar ekliyor ve GeForce RTX oyuncularına muhteşem bir deneyim sunmak için tam ışın izleme, DLSS 3.5, Reflex ve RTX IO dahil NVIDIA teknolojilerinden yararlanıyor.”

Half Life 2 RTX Ne Zaman Çıkacak?

RTX Remix’e erişim daha önce belirli erken erişim mod geliştiricileriyle sınırlıydı ancak 22 Ocak’tan itibaren RTX Remix Uygulamasının açık beta sürümü sayesinde tüm mod geliştiriciler uyumlu, klasik bir oyunu remiksleyebilecek. Oyunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili olarak resmi bilgi ise henüz oyun kamuoyu ile paylaşılmadı.