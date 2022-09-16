Half-Life 2 VR çıktı, ücretsiz ve harika görünüyor

Klasik FPS Half-Life 2, hayran yapımı bir mod sayesinde artık VR’de oynanabilir ve oldukça çarpıcı görünüyor.

Half-Life 2: VR Mod, yaklaşık on yıllık geliştirme süreci ve çok sayıda hayran desteğinin ardından nihayet Steam’de açık beta olarak yayınlandı. Valve’in kesin FPS’sine tam sanal gerçeklik desteği ekleyerek, yalnızca ücretsiz değil, Half-Life: Alyx’e uygun bir halefi gibi görünüyor.

Mod, izlenen hareket kontrolleri ile tam oda ölçeğinde harekete sahiptir, böylece City 17’de özgürce dolaşabilir ve nesneleri ellerinizle toplayabilirsiniz. Tüm silahlar, manuel yeniden yüklemenin yanı sıra iki elle kullanım ve isteğe bağlı lazer nişangahlarını desteklemek için elden geçirildi. Ayrıca, VR kontrolleriyle bağlantı kurmak için omuz üstü cephane deposunun yanı sıra yeni bir radyal silah seçme menüsü eklendi.

Valve Index, Oculus Rift, Oculus Rift S ve HTC Vive dahil olmak üzere SteamVR tarafından desteklenen herhangi bir VR başlığında oynanabilir. Bir mod olarak, oynamak için Steam’de Half-Life 2’ye sahip olmanız gerekir, ancak neden şimdiye kadar yapılmış en iyi FPS oyunlarından birine sahip olmayasınız?

Kalk ve parla, Bay Freeman

Half-Life 2: VR Mod kesinlikle iddialı. Gönüllü geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından oluşturulan, orijinal oyunu, Half-Life: Alyx’in VR tasarımına dayanan değişikliklerinin çoğuyla, VR toptan satışına çevirecek gibi görünüyor. Son oyun, fragmanının önerdiği kadar sorunsuz oynuyorsa, klasik nişancı oyununun resmi bir VR versiyonuna yakın hissetmesi gerekir.

Yine de yalnızca beta sürümünde piyasaya çıkıyor ve geliştiriciler, modun tamamen bitmesinin biraz zaman alacağını söylüyor. Baştan sona tamamen oynanabilir olmasına ve tüm oyun öğelerine sahip olmasına rağmen, birkaç hatayla karşılaşma ihtimaliniz olabilir.

Geliştiricinin yol haritasına göre, silahların ekstra cilaya, yeni animasyonlara ve iyileştirilmiş kullanımlara ihtiyacı var. Kontroller de biraz ince ayar gerektiriyor ve ekip, doğrudan kontrollere alternatif olarak ışınlanma hareketini araştırıyor – ancak oyunun seviyelerinin başlangıçta böyle bir sistem için tasarlanmadığı konusunda temkinli. Gelecekte, dokular da yükseltilecek, böylece oyunun 18 yaşındaki grafikleri bir VR başlığında daha az sarsıcı görünecek.

Ekip, Bölüm 1 ve 2 için VR dönüşümlerini daha sonraki bir tarihte ayrı ayrı yayınlamayı umuyor. Belki Half-Life 2, şimdiye kadarki en iyi VR oyunlarını seçmemizi sağlar.

Half-Life 2: VR Mod Steam sayfasındaki moda göz atın(yeni sekmede açılır). İşleri kendiniz için biraz daha zorlaştırmak istiyorsanız, Garry’s Mod’u kullanarak Half-Life 2’yi her zaman VR’de oynamayı deneyebilirsiniz.