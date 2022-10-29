Halloween – Cadılar Bayramı Temalı Filmler

Cadılar Bayramı’nın kökeni antik Britanya’da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali’dir. Keltler 1 Kasım’ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Azizler Arifesi olarak da bilinen 31 Ekim’i kutlayabilmek için bir film izlemek isterseniz işte en iyi cadılar bayramında izleyebileceğiniz en iyi filmler…

Cadılar Bayramı Katliamı

Bir okul müdürü olan Steven ay ışıgıyla birlikte gözü dönmüş seri bir katile dönüşür ve beklenen dönüşüm için bir bakirenin kanına ihtiyacı vardır. Bir grup genç son derece ölümcül sonuçlara yol açacak bir şaka yaparlar, bu sırada yaşlı bir cadı haylaz ‘şaka yada şeker şeytanı’na karşı savaş vermekedir.

Hubie’nin Cadılar Bayramı

Hubie Dubois (Hubi Dubi), cadıları ile ünlü Salem’de doğup büyümüştür ama karakteri ve tarzı ile burada hep alay konusu olmuştur. Sevecen ve iyi kalpli biri olan Hubie’nin hayatı, kendisini Cadılar Bayramı gecesinde bir cinayet davasının merkezinde bulması ile bambaşka bir hal alır! Bu gizemli cinayet, yapılacak Cadılar Bayramı kutlamaları için de tehlike oluşturur. Çünkü Salem, Cadılar Bayramı etkinlikleri ile ünlüdür ve çok büyük bir kutlama planlamaktadırlar! Şehri için her şeyi yapmaya hazır olan Hubie, Cadılar Bayramı kutlamalarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar!

The Witches

Roald Dahl’ın “The Witches” isimli klasikleşen romanından uyarlanan filmde, Norveçli büyükannesi ile birlikte İngiltere’ye gittiğinde cadıların gerçekten var olduğunu keşfeden ve onlarla savaşmak zorunda kalan bir çocuğun hikayesini izliyoruz. Yıllardır haklarında birçok masal dinlediği cadılar aslında gerçektir ve anlatılanların aksine siyah pelerinleri ve şapkaları olmadan sıradan insanlar gibi yaşamaktadırlar! Cadıların dünyadaki çocuklar için karanlık planlarının olduğunu öğrenen küçük çocuk, büyükannesi ile birlikte zorlu bir mücadeleye atılır. Peki cadıları etkisiz hale getirip çocukları kurtarabilecek, cadıların planlarını suya düşürebilecek midir?

Hayalet Süvari

Ichabod Crane, şehrinin düzenini sağlamakla görevli esrarengiz biridir. Yaşanan bir cinayet vakasını çözmek ve olası cinayetleri engellemek için Sleepy Hollow isimli bir kasabaya gönderilir. Kasabalılar, cinayetlerin bir hayalet tarafından gerçekleştirildiğini düşünmektedir. Ichahold ise yaşanan bu tuhaf olayların sonunu getirmeye kararlıdır.

Dark Shadows

1960’lı yılların popüler gotik-gerilim dizisinden uyarlanan film, zengin ve çapkın vampir Barnabas Collins’in cadılar, hayaletler ve canavarlarla dolu karanlık dünyasını beyazperdeye taşıyor. Barnabas muhteşem bir hayat sürerken, kıskanç bir cadı tarafından lanetlenerek kontluğu elinden alınan ve 200 yıl kadar toprak altında, tabutta kilitli kalan bir vampirdir. 1972 yılında kopan bir fırtına onun da tabutunu yeraltından çıkartır ve meraklı köylüler sayesinde artık özgür bir vampirdir. Makamını ve intikamını almak için yaşadığı malikaneye geri dönen Barnabas, bildiği, tanıdığı her şeyin, içinde yaşadığı zamanın değiştiğini keşfedecektir. Yeni ailesine ve hayatına uyum sağlamaya çalışırken aklındaki tek hedef onu lanetleyen cadıdan intikamını almaktır.

Hocus Pocus

Sanderson kardeşlerin, büyücülük yaptıkları için idam edilmelerinin üzerinden 300 yıl geçmiştir. Bir Cadılar Bayramında üç cadı kız kardeş tekrar hayata gelir! Kasabaya taşınan Max adında bir çocuk ile ölümsüz bir kedi, yıllar sonra canlanan cadı kardeşleri geri göndermek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Ghostbusters

80’li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek için geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor.

İskelet Anahtar

New Orleans’da hasta bakıcılık görevi yapan Caroline, bir yardım talebine cevap verdiği andan itibaren kendisini Ben Deveraux adında, konuşamayan bir hastanın evinde bakıcı pozisyonunda bulur. Ben’in karısı Violet, ona evin her kapısını açan bir anahtar verir. Bu anahtar sadece tek bir odanın kapısını açmaz. Caroline, çok geçmeden bu evin, Violet’in en başta bildiğini itiraf ettiğinden çok daha karanlık sırlar sakladığını keşfeder.

Altıncı His

Altıncı His’te, uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatr Crowe geçmişinde yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşımaktadır. Crowe yıllar önce ağır bir saldırıyı uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmıştır. Şimdilerde küçük bir çocuğun, Cole’un doktorluğunu yapan bu adam zamanla Cole ile yakınlaşacak, küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşamadığı bir sırra tanık olacaktır. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de doktor Crowe’un hayatında fırtınalar koparacak bir kırılma noktasını doğuracaktır.

Fresh

Noa, bir markette tanıştığı Steve’den oldukça etkilenir ve flört uygulamalarında yaşadığı hayal kırıklığını düşündüğünde kendisine bir şans verip ona numarasını verir. İlk randevularından sonra Noa, Steve’in romantik bir hafta sonu kaçamağı davetini kabul eder. Noa bu süreçte yeni sevgilisinin doyumsuz ve sıra dışı bir iştahı olduğunu keşfeder.

Noel Gecesi Kabusu

Filmde, Balkabağı Kral Jack Skellington’un hanedanlığı, Halloweentown’da geçen olaylar işlenmektedir. Kabuslardan fırlamış bir kasabayı andıran Halloweentown, cinler, ecinniler, periler, ruhlar, gulyabaniler ve yarasalardan oluşan “dinamik” bir nüfusa sahiptir. Jack’in yolu, bir gün Christmastown’a düşer. Bu tuhaf memlekete yaptığı bu ziyaret sonucu, bu tuhaf yerden çok etkilenir. Christmastown’da gördüklerine özenerek kendi şehrini de oraya benzetmek için Santa Claus’u kaçırır. Santa’nın yerine geçen Jack, çocuklara kendince alternatif hediyeler dağıtmaya başlar.

E.T.

Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T’yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.

The Rocky Horror Picture Show

Evlenmeye karar vermiş çiftimiz Janet ve Brad, yağmurlu bir gecede yollarını kaybedince kasvetli bir şatoya sığınırlar. Şatonun sahibi ise Transeksüel Gezegeni’nden gelmiş travesti Dr. Frank-N-Furter’dır. Tam da o gece Dr. kendisi için Rocky Horror adında bir aşk kölesi yaratma projesini açıklar. İkilinin yaşayacakları çılgınlıklarla dolu o gece, bu mutlu ideal çiftin bastırılmış tüm duygularını ortaya çıkaracaktır.

Hayalet Sürücü

Johnny Blaze hayatını motorsikleti sayesinde kazanmaktadır. Motorsikletiyle yaptığı akıl almaz gösteriler sayesinde bu extrem spora meraklı binlerce insanın saygısını ve sevgisini kazanmaktadır. Ancak bu parıltılı hayatın altını kazıyınca ortada büyük bir trajedi olduğu görülecektir. Johnny Blaze, yıllar önce sevdiği kadını kurtarmak için şeytanla bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Johnny geceleri şeytanın emrinde çalışan bir ‘hayalet’ olmak zorundadır.

Korku Seansı

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren’ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir…