Hangi Bankada Hesabım Var? Nasıl Öğrenebilirim?

Günümüzde 18 yaşından büyük bir birey banka hesabına sahip olabilir, Fakat o kadar çok banka var ki acaba hangi bankada hesabım var hesap açıp unuttuğunuz banka hesapları olabilir. Ayrıca bunun sizlere ileri zamanda zarar vereceğini de belirtmek isteriz çünkü hesabınızın bulunduğu banka ve bankalara borçlanabilirsiniz. Artık bunu öğrenmek çok kolay fakat şunu da belirtelim ki güvenilir olmayan sitelere bilgilerinizi verip bu sorunun cevabını lütfen aramayın.

Hangi Bankada Hesabım Var? Nasıl Öğrenirim?

Hangi bankada hesabınız var veya kaç tane hesabınızın olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunun en güvenilir yolu e-Devlet platformundan gerçekleştirebilirsiniz. Devletin resmi platformu olan e-Devlet güvenilir bir yerden olduğu için bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim giriş yaptıktan sonra ne yapmalısınız;

Giriş yaptıktan sonra Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama kısmına giriş yapın.

kısmına giriş yapın. Açılan sayfada sağda bulunan Yeni Hesap Tanımlama’yı seçerek banka hesabı tanımlamaya çalışın.

Evet bu kadar kolay bunun sonucunda hangi bankada hesabınız var görebilirsiniz. Bir diğer alternatif olan yol ise banka şubelerini arayarak öğrenebilirsiniz.

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