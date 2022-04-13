Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber devlet dairesinde halledilen işlerin çoğunu artık sanal ortama geçti. e-devlet başta olmak birçok site bizlere kamu işlerinde yardımcı oluyor. Kamu işlerinde bizlere yardımcı olan en önemli uygulamaların başında ise Uyap geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Uyap Vatandaş nedir? Nasıl girilir? Sorularının cevabını vereceğiz.

Son yıllarda hemen hemen her devlet işini online bir şekilde hallediyoruz. Bu durum hem zamandan hem de fiziksel açıdan yararımıza oluyor. Özellikle son zamanlarda çevrimiçi platformların sayısı giderek arttı. Bu platformlarının başında ise Uyap Vatandaş yer alıyor.

Uyap açılımı “Ulusal Yargı Ağı Projesi” anlamına gelen bir kelimedir. Adalet bakanlığı tarafından oluşturulmuş çevrimiçi bir platformdur. Bu platform aracılığıyla vatandaşlar tüm mahkemelerdeki ve icra dairelerindeki dosyalarının takiplerini yapabilirler.

Ayrıca Uyap Vatandaş üzerinde adınıza bir dava açılıp, açılmadığını da bakabilirsiniz. Sistem içerisinde yer alan bilgilerde duruşma tarihleri, dava durumu ve dava dosyalarını görmek mümkündür. Uyap Vatandaş’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sürekli kendisini güncellemesidir. Ayrıca içerisinde yer alan bilgilerde anlık olarak görülür. Bu durum verilen hizmet karşılığında insanların memnun kalmasına yol açar.

Uyap Vatandaş’a Nasıl Girilir?

Uyap Vatandaş’a uyapvatandas.gov.tr adresi üzerinden giriş sağlayabilirsiniz. Sisteme e-devlet şifresi, mobil imza yada mobil bankacılık hesabınızla giriş yapmanız gerekmektedir. Ayrıca e-devlet içerisinde arama kısmına uyap vatandaş yazarsanız, otomatik olarak Uyap Vatandaşa’a yönlendirilirsiniz.

Uyap Vatandaş üzerinde hemen hemen hakkınızda olan her adli işleme bakabilirsiniz. Ancak bu belgelerin çıktılarını asla alamazsınız. Bu durum güvenlik açığı oluşturacağı için Uyap Vatandaş sistemden çıktı çıkmasına izin vermemektedir.

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