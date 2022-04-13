Postegro Nedir, Güvenilir mi? Hakkındaki Yorumlar

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması instagram gün geçtikçe takipçisi artmakta. Ve instagramın en büyük özelliği ise takipçiler konusu size birisi istek attığında kabul ettiğiniz zaman karşı tarafa istek atmadan profilini görmeniz mümkün. İşte burada devreye giren postegro ve benzeri uygulamalar giriyor. Postegro sizin takip etmek istemediğiniz veya merak ettiğiniz bir instagram profilini takip etmeden görmenize olanak sağlar.

Postegro Nedir?

Postegro, LiLi Technologies tarafından geliştirilmiş ve Instagram’da takip etmediğiniz kişileri ve gizli profilleri görüntülemenizi sağlayan bir mobil uygulama ve internet sitesidir.

Postegro Güvenli mi?

Postegro uygulaması üçüncü taraf bir uygulama olduğu için kesin olarak güvenli demek hata olur. Uygulamaya giriş yaptığınız an ile ekran görüntüleriniz ve en ufak bilgileriniz bile uygulamayı yöneten kişilerin eline geçiyor. Bunun yanında zaten uygulamaya giriş yaparekn ilk olarak uygulama bilgilerinizi vermiş oluyorsunuz. Yani siz düşünün tüm mesajlarınızın izlendiğine onun için tam olarak güvenilir diyemeyiz.

Postegro Hakkındaki Yorumlar

Yıllardır görmediğim eski sevgilimi stalkladım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kız resmen beni bırakıp hayatını kurtarmış.

Bir stalk canavarı olarak uygulama tam benlik. Adamın yedi ceddini araştırırım.

Herkesi stalkladım tam istediğim kişiyi stalklayamadım. Profiline gireceğiniz kişinin takipçilerin veya takip ettiklerinden birisi postegro yüklememiş ise göstermiyormuş. Bu sorunu aşan varsa bi el atsın.

Postegro uygulaması güvenli mi diye tereddütlerim olduğu için fake hesaptan girdim. Bakacağıma baktım yeter artık çıkıyorum ben.

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