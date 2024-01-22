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Film ve Dizi

Harry Potter Dizisi İçin Çalışmalar Başladı!

Mustafa Mustafa
22 Ocak 2024
12 Görüntüleme 0
Günümüzün en popüler kurgu evrenlerinden biri olan ve birçok dalda ödül alan Haryy Potter film serisini bilmeyen yoktur. En son filmini 2011 yılında yayınlayan yapımcılar bu seferde filmin dizisi için harekete geçti. Bugünkü yazımızda sizlere Haryy Potter dizisi hakkında bilgi vereceğiz.Filmin haklarına sahip olan Warner Bros, Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran ve Michael Lesslie gibi dünyaca ünlü senaristlerin Warner Bros'a senaryoyu yazmak istediklerini belirtti.En çok merak ...
Harry Potter Dizisi

Günümüzün en popüler kurgu evrenlerinden biri olan ve birçok dalda ödül alan Haryy Potter film serisini bilmeyen yoktur. En son filmini 2011 yılında yayınlayan yapımcılar bu seferde filmin dizisi için harekete geçti. Bugünkü yazımızda sizlere Haryy Potter dizisi hakkında bilgi vereceğiz.

Filmin haklarına sahip olan Warner Bros, Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran ve Michael Lesslie gibi dünyaca ünlü senaristlerin Warner Bros’a senaryoyu yazmak istediklerini belirtti.

En çok merak edilen konulardan biriside dizinin konusu oldu, gelen bilgilere göre Harry Potter dizisinin konusunda, kitapların konusuna benzer şekilde Harry Potter’ın maceralarının yer alması beklenmekte. Fakat dizi şeklinde olacağı için daha yavaş ve detaylı bir senaryo için çalışmalar yapılması beklenmekte.

Harry Potter Dizisi

Dizinin çıkış tarihi henüz belli olmamak birlikte dizinin HBO Max platformunda yayınlanması beklenmekte. Bunun yanında yapımcı şirket dizin 10 yıl kadar sürmesi planlanmakta.

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