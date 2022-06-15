Harry Potter Dünyasında Geçen Büyüler ve Anlamları

Günümüzün en büyük fantastik yapıtlarından olan Harry Potter, içerisinde birçok büyüye ev sahipliği yapıyor. Kullanımı normal olan büyülerin yanı sıra karanlık büyülerde mevcut. Bugünkü yazımızda sizlere Harry Potter içerisinde geçen büyüler ve anlamları hakkında bilgi vereceğiz.

Fantastik kitaptan uyarlama olan Harry Potter, 2000’li yıllara damgasını vurdu. Özellikle genç kitle tarafından aşırı ilgi gören Harry Potter, dünya çapında üne kavuştu. Harry Potter evreninde birçok büyü yer alıyor. Bu büyülerden bazılarını kullanmak kolayken, bazılarını kullanmak ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Her büyücünün bir asası ve iyi olduğu bir büyü vardır. Özellikle bunu hem kitap içerisinde hem de filmde birçok kez gördük. Büyülerde asanın önemi kadar büyücünün duygusal gücü de ön plana çıkıyor.

Accio : Çağırma büyüsü olarak bilinen Accio, uyguladığınız nesneyi size çeker.

: Çağırma büyüsü olarak bilinen Accio, uyguladığınız nesneyi size çeker. Aguamenti : Asanın ucundan su çıkmasını sağlar.

: Asanın ucundan su çıkmasını sağlar. Alohomora : Kilit açma büyüsü olarak bilinir.

: Kilit açma büyüsü olarak bilinir. Anapneo : Eğer gökyüzü bulutluysa, gök yüzünü güneşli yapar.

: Eğer gökyüzü bulutluysa, gök yüzünü güneşli yapar. Animagus : Bir hayvana dönüşme durumudur. Ayrıca Animagus oldukça tehlikeli bir durumdur.

: Bir hayvana dönüşme durumudur. Ayrıca Animagus oldukça tehlikeli bir durumdur. Aparecium : Gizli olan yazıyı görünür yapar.

: Gizli olan yazıyı görünür yapar. Apulosayoni : Kalem ve mürekkebi büyüler ve kişinin ağzından çıkanları yazıya döker.

: Kalem ve mürekkebi büyüler ve kişinin ağzından çıkanları yazıya döker. Arania Exumai: Örümcekleri kaçırmaya yarar.

Örümcekleri kaçırmaya yarar. Aresto Momentum: Yüksekten düşen birinin yere çarpma hızını düşürür.

Yüksekten düşen birinin yere çarpma hızını düşürür. Avada Kedavra: Affedilmeyen büyülerden bir tanesidir. Uygulandığı kişiyi anında öldürür.

Affedilmeyen büyülerden bir tanesidir. Uygulandığı kişiyi anında öldürür. Avis: Asadan kuş çıkarır.

Asadan kuş çıkarır. Bombarda: Uygulandığı nesneyi patlatır.

Uygulandığı nesneyi patlatır. Bubbles: Asanın ucundan altın kaplamalı baloncuklar çıkmasını sağlar.

Asanın ucundan altın kaplamalı baloncuklar çıkmasını sağlar. Buharlaşma : Sadece ileri seviye büyücüler tarafından yapılabilen Buharlaşma büyüsü, bir yerden kaybolup başka bir yerden ortaya çıkmaya yarar.

: Sadece ileri seviye büyücüler tarafından yapılabilen Buharlaşma büyüsü, bir yerden kaybolup başka bir yerden ortaya çıkmaya yarar. Bracchium emmendo: Kırık bir kolu tekrar düzeltmeye yarar. Bunu yapan kişinin çok dikkatli olması gerekmektedir.

Kırık bir kolu tekrar düzeltmeye yarar. Bunu yapan kişinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Cistem Aperio: Bir sandığı açmak için kullanılır.

Bir sandığı açmak için kullanılır. Colorportus : Bir şeyi mühürlemeye yarar.

: Bir şeyi mühürlemeye yarar. Conjunctivitis laneti: Uygulandığı kişinin görme yetisini bozar.

Uygulandığı kişinin görme yetisini bozar. Crucio : Affedilmeyen büyülerden biri olan Crucio, uygulandığı kişiye sonsuz acı yaşatır.

: Affedilmeyen büyülerden biri olan Crucio, uygulandığı kişiye sonsuz acı yaşatır. Deletrius : Son yapılan büyüyü asadan siler.

: Son yapılan büyüyü asadan siler. Densaugeo : Düşleri uzatır.

: Düşleri uzatır. Diffingo : Nesneyi kesmeye yarar.

: Nesneyi kesmeye yarar. Engorgio : Hedefin şişmesini sağlar.

: Hedefin şişmesini sağlar. Episkey : Her türlü fiziksel kazayı düzeltir.

: Her türlü fiziksel kazayı düzeltir. Evanesco : Yok etme büyüsü.

: Yok etme büyüsü. Expecto patronum: Ruh emicileri kovan büyü.

Ruh emicileri kovan büyü. Expelliarmus: Karşısındaki büyücüyü asasız bırakmaya yarar.

Karşısındaki büyücüyü asasız bırakmaya yarar. Extinhuish: Ateşi söndürür.

Ferula: Tahta çubuk oluşturma büyüsü.

Tahta çubuk oluşturma büyüsü. Furnunculus: Uygulandığı yerde yara oluşturur.

Uygulandığı yerde yara oluşturur. Hover: Nesneleri havalandırıp, uçurur.

Nesneleri havalandırıp, uçurur. İmpedimenta: Hedefi engeller.

Hedefi engeller. İmpervius: Hedefi suya dirençli hala getirir.

Hedefi suya dirençli hala getirir. İmperio : Affedilmeyen büyü olan imperio, uygulandığı kişinin büyü yapanın etkisi altına girmesini sağlar. Büyüyü yapan ona her istediğini yaptırır.

: Affedilmeyen büyü olan imperio, uygulandığı kişinin büyü yapanın etkisi altına girmesini sağlar. Büyüyü yapan ona her istediğini yaptırır. Kelpi Protektum: Kelpi canavarını sakinleştirir.

Kelpi canavarını sakinleştirir. Langlock: Uygulandığı kişinin konuşmasını engeller.

Uygulandığı kişinin konuşmasını engeller. Levicorpus: Hedefi tek ayağından havaya asar.

Hedefi tek ayağından havaya asar. Locomotor mortis: Bacakları kitler.

Bacakları kitler. Lumos : Asanın ucunda ışık belirir. Fener görevi görür.

: Asanın ucunda ışık belirir. Fener görevi görür. Lumos Maxima: Asanın ucundaki ışık büyür.

Asanın ucundaki ışık büyür. Lumos Solem: Asanın ucundaki ışık maksimum seviyeye çıkar.

Asanın ucundaki ışık maksimum seviyeye çıkar. Oblivite : Uygulandığı kişinin hafızasını siler.

: Uygulandığı kişinin hafızasını siler. Orchideus : Asanın ucundan çiçek buketi çıkarır.

: Asanın ucundan çiçek buketi çıkarır. Prior İncantato: Büyüleri geri alır.

Büyüleri geri alır. Reducio : Büyümüş olan nesneleri eski haline döndürür.

: Büyümüş olan nesneleri eski haline döndürür. Reducto : Sert nesneleri patlatır.

: Sert nesneleri patlatır. Riddikulus : Böcürtlere karşı uygulandığında onları komik bir şekle sokar.

: Böcürtlere karşı uygulandığında onları komik bir şekle sokar. Stupfy : Uygulandığı kişiyi hareketsiz bırakır.

: Uygulandığı kişiyi hareketsiz bırakır. Vera verto: Cansız nesneleri canlandırır.

Cansız nesneleri canlandırır. Wingardium leviosa: Bir nesneyi havalandırıp, başka bir yere taşır.

Harry Potter Karakterleri ve İsimleri!