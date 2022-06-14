Harry Potter Karakterleri ve İsimleri!

Harry Potter, İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan bir seridir. Küçük Haryy’nin macera dolu hayatını anlatan ve onunla birlikte arkadaşlık eden Ron ve Hermione’de Harry’nin yanında yer almaktadır. Ve Filmin başrollerinden biri olan Voldemort ise kötülüğü yaymak istemektedir.

Bu yazımızda ise Harry Potter evreninin Karakterlerinden ve isimlerini öğreneceğiz. Birçok karakterin bulunduğu bu evrende kimler var görelim;

Harry Potter

James Potter ve Lily Evans’ın tek çocuğudur. Avada Kedavra lanetinden sağ kurtulan tek kişidir. Daha sonra Dursley ailesi tarafından büyütülmüştür.

Hermione Granger

Serideki ilk görünüşü Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında büyü okuluna gelen yeni bir öğrenci olarak olmuştur. Kumral saçlı, kahverengi gözlü zeki bir kızdır.

Ron Weasley

Harry’nin en yakın arkadaşıdır. Arkadaşlarına çok sadık ve yeri geldiğinde değer verdiği şeyler için her şeyini ortaya koyabilen bir karakterdir.

Albus Dumbledore

Büyücülük okulunun baş müdürü olan Albus, çok zeki, araştırmacı, sakin ve kendini duygularına kaptırmayan çok güçlü bir büyücüdür.

Lord Voldemort

Büyücülük dünyasının Kara Lordu olarak bilinen Voldemort Büyü Dünyasında yaşamasına izin veren Safkan Rejimi Hareketinin Lideridir. Ve Haryy’nin baş düşmanıdır.

Severus Snape

Harry Potter serisinin karanlık, soğuk karakteri. Dış görünüşünden bahsedecek olursak; beyaz soluk yüzlü, omuzlarına kadar inen siyah saçları, siyah pelerini ve cübbesiyle bir yarasaya benzer. Kara büyüde usta bir öğretmendir.

Draco Malfoy

Draco Malfoy, çok zengin bir ailenin çocuğudur. Annesi ve babası tarafından tek çocuk olduğu için biraz şımartılmıştır, züppece davranışları, karanlık sanatlara ilgisi ve safkanlık takıntısından dolayı Harry Potter ve arkadaşları ile hiç bir zaman anlaşamamıştır.

Rubeus Hagrid

Harry Potter filmlerinin hepsinde olan bu karakter yarı dev yarı insandır. Harry Potter ile arkadaşlarının yakın arkadaşıdır.

Minerva McGonagall

Büyücülük okulunun Müdür Yardımcısı olan Minerva usta bir büyücüdür.

Sirius Black

Harry’nin babası olan James’in en yakın arkadaşlarından biri olan Sirius daha sonra Harry Potter’i koruyacak kişidir.

Dobby

harry potter’daki özgürlük aşığı ev cini. malfoy ailesinin ev cini olmak gibi bir talihsizliğin üstesinden, harry potter’a duyduğu derin sevgi sayesinde kurtuldu.

Neville Longbottom

Haryy Potter’in büyücülük okulundan arkadaşıdır, bitki biliminde oldukça başaralı bir büyücüdür.

Remus Lupin

İlk olarak Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’nda Hogwarts’ın yeni Karanlık Sanatlara Karşı Savunma profesörü olarak göründü. Ve kurt adama dönüşme özelliğine sahip.

Ginny Weasley

Weasley ailesinin en genç ve tek kız çocuğu olarak tanıtıldı. Harry’nin aşkı haline gelir ve serinin sonunda evlenirler.

Bellatrix Lestrange

Lord Voldemort’un en iyi yardımcımlarından biridir, ölüm yiyendir.

Lucius Malfoy

Voldemort’un ölümyiyenlerinden biridir ve dolayısıyla Sacred 28 üyesidir. Sürekli olarak Weasley ailesiyle dalga geçip ezer.

Peter Pettigrew

Başta Harry Potter2in babasının en yakın arkadaşlarından biri olup daha sonra voldemort’un tarafına geçti.

Dolores Umbridge

Sihir bakanlığında çalışan üst düzey yöneticilerden biri olan daha sonra bir süreliğine Büyücülük okulunda baş müdür olarak görev alacaktır.

Alastor Moody

Tüm zamanların en ünlü Seherbazı olarak kabul edilen safkan bir büyücüydü. Birinci ve İkinci Büyücü Savaşları sırasında Zümrüdüanka Yoldaşlığı’nın önemli bir üyesiydi.

Argus Filch

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda hademe olarak çalışmaktadır

Seamus Finnigan

Seamus, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda bir Gryffindor öğrencisiydi ve Haryy’nin yakın arkadaşlarından birisidir.

Molly Weasley

Weasley ailesinin annesidir ve Harry’i oldukça sevmektedir.

Luna Lovegood

İlk olarak Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı’nda ortaya çıkar Haryy’nin arkadaşı olur.

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