Harry Potter: Magic Awakened Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler kurgu dünyalarından biri olan Harry Potter son zamanlarda çıkardığı oyunlar ile birlikte adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Harry Potter: Magic Awakened oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak kısaca sizlere açıklayalım; Harry Potter: Magic Awakened diğer oyunların konusundan farklı olarak rol yapma (RPG) karışımı çok oyunculu bir büyücülük oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkacak.

Oynanış üzerine bakacak olursak rol yapma oyunu olduğunu göz önünde bulundurarak gayet makul bir grafik seviyesi ve oyun içi mekaniklere sahip olduğunu görüyoruz.

Son olarak Harry Potter: Magic Awakened 27 Haziran tarihinde Android ve iOS için çıkış yapacak.