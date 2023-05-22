Harry Potter Quidditch Champions Oynanış Görselleri Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter geçen aylarda çıkardığı Hogwarts Legacy oyunu ile oyun piyasasının en iyi oyunları arasında yerini aldı. Bugünkü yazımızda ise Harry Potter yapımcılarının yeni oyunu olan Harry Potter: Quidditch Champions oyunundan gelen bazı görsellere göz atacağız.

Warner Bros yaptığı açıklamada Harry Potter: Quidditch Champions adında bir oyun çıkaracaklarını duyurdu aslında bu oyunu çıkarmalarında amaç geçen aylarda çıkardığı Hogwarts Legacy oyununda bulunmayan ve Harry Potter evreninin vazgeçilmez sporlarından biri olan Quidditch spordur.

Oyun içi mekaniklerine baktığımız zaman oldukça güzel bir oyun olarak çıkan Quidditch Champions grafik konusunda oldukça iyi bir yapım gibi görünmekte. Tabi ki şirket yaptığı açıklamada oyunun her türlü anlamda geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

Oyunun ana konusuna gelecek olursak; Oyun çok oyunculu bir yapıya sahip olacak bu yeni oyun, sadece quidditch’e konu alacak. Oyuncular, rakiplerle quidditch oynama imkanı yakalamış olacaklar.

Oyunun çıkış tarihi hakkında şu anda belli bir tarih belirtilmedi ama 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.