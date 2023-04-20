Ana SayfaOyunHarry Potter: Quidditch Champions Oyunu Geliyor!

Harry Potter: Quidditch Champions Oyunu Geliyor!

Harry Potter: Quidditch Champions oyunu çok oyunculu bir yapıya sahip olacak bu yeni oyun, sadece quidditch'e konu alacak. Oyuncular, rakiplerle quidditch oynama imkanı yakalamış olacaklar.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
9
Harry Potter Quidditch Champions

Samsung Galaxy Watch 5 İçin Beklenen Onay Geldi!

Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro, Ağustos 2022'de cilt sıcaklığı ölçümü için...

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter geçen aylarda çıkardığı Hogwarts Legacy oyunu ile oyun piyasasının en iyi oyunları arasında yerini aldı. Bugünkü yazımızda ise Harry Potter yapımcılarının yeni oyunu olan Harry Potter: Quidditch Champions oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

Warner Bros yaptığı açıklamada Harry Potter: Quidditch Champions adında bir oyun çıkaracaklarını duyurdu aslında bu oyunu çıkarmalarında amaç geçen aylarda çıkardığı Hogwarts Legacy oyununda bulunmayan ve Harry Potter evreninin vazgeçilmez sporlarından biri olan Quidditch spordur.

Oyunun ana konusuna gelecek olursak; Oyun çok oyunculu bir yapıya sahip olacak bu yeni oyun, sadece quidditch’e konu alacak. Oyuncular, rakiplerle quidditch oynama imkanı yakalamış olacaklar.

Oyunun çıkış tarihi hakkında şu anda belli bir tarih belirtilmedi ama 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

-- Reklam --

Xiaomi Pad 6 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, altıncı nesil Pad tablet serisiyle yeni tablet modellerini satışa sundu. Xiaomi Pad 6 serisindeki yeni modeller, Xiaomi Pad 6 ve...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy Watch 5 İçin Beklenen Onay Geldi!
Sonraki İçerik
Vivo S17 Pro, 12 MP Portait Kamera ile Gelecek!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021