Sony PlayStation Plus abonelerine büyük bir sürpriz yaptı. Buna göre; Harry Potter: Quidditch Champions oyunu PS Plus’ta ücretsiz yayınlanacak. Eylül ayında piyasaya sürülecek olan Harry Poter yeni oyunu yayınlandığı gün PS Plus abonelerine bedava sunulacak. Sony’nin bu hizmeti, Microsoft’un Game Pass’teki Day One hizmetine benziyor diyebiliriz. İşte yeni Harry Potter oyunu hakkında merak edilenler…

Harry Potter: Quidditch Champions Oyunu PS Plus’ta Ücretsiz Yayınlanacak!

Sevilen seri Harry Potter’ın geçtiğimiz yıl yayınlanan oyunu Hogwarts Legacy, oyun dünyasının en sevilen ve en çok oynanan yapımlarından biri olmuştu. Piyasaya çıktığı dönemde Steam en çok oynanan oyunlar listesinde yer almayı başaran bu Harry Potter oyununda, Harry Potter evreninde büyük bir yer kaplayan Quidditch maçlarının olmayışı, serinin tutkunları tarafından hiç hoş karşılanmamıştı.

Oyun severlerin bu eleştirisi elbette göz ardı edilmedi ve oyunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Harry Potter: Quidditch Champions oyununun geleceği Harry Potter severlere duyuruldu. Bahse konu yapım, Unbroken Studios tarafından geliştirildi ve Warner Bros tarafından da dağıtımı yapılacak. Oyun 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak ve bununla birlikte Sony Playstation’dan gelen haberlere göre Harry Potter: Quidditch Champions piyasaya sürüldüğü gün PS Plus abonelerine ücretsiz bir şekilde sunulacak.

Quidditch Champions oyununun kısa bir süre içerisinde yayınlanacak olması Harry Potter serisini sevenleri oldukça heyecanlandırdı ancak PS Plus aboneleri genel anlamda pek de memnun sayılmaz. Bu memnuniyetsizliğin sebebi de Sony’nin son dönemdeki AAA yapımlarından beklenen etkinin alınamaması. Yani Sony’nin, PlayStation Plus abonelerini memnun etmek için Eylül ayında değişik sürprizlerle gelmesi gerekiyor denilebilir.

Harry Potter Quidditch Champions Ne Zaman Yayınlanacak?

Heyecanla beklenen Harry Potter yeni oyunu Quidditch Champions; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X|S platformlarında yayınlanacak. 3 Eylül 2024 tarihinde piyasaya çıkacak olan oyun yayınlandığı gün PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak. Aksiyon oyunu, spor oyunu, simülasyon oyunu, sports kategorilerinde bulunan yapım çok oyunculu moda sahip olacak.