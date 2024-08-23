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Harry Potter’ın 2023 yılında yayınlanan oyunu Hogwarts Legacy hem oyun severlerin hem de Harry Potter hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu yıl piyasaya sürülecek olan Quidditch Champions da heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda oyunun, oynanış videosu paylaşılmıştı şimdi ise Harry Potter: Quidditch Champions’dan yeni fragman geldi. İşte detaylar…

Harry Potter: Quidditch Champions’dan Yeni Fragman Geldi

Unbroken Studios tarafından geliştirilen Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül 2024 tarihinde Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak. Harry Potter serisinin yeni oyunu Quidditch Champions’ın da serinin diğer yapımları gibi büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Warner Bros. Games, yeni Harry Potter oyununun fragmanını yayınladı. Fragman oldukça heyecan verici çünkü oyuncu, orijinal film serisinden bazı önemli karakterlerle oynayabilecek. Bu kapsamda ikonik karakterlerden Harry Potter, Ginny Weasley, Ron Weasley ve Draco Malfoy oyuncu karakteri olarak Harry Potter: Quidditch Champions’da yer almakta. Karakterlerin yanı sıra önemli mekanlar da oyunda bulunuyor.

Quidditch Champions; çevrimiçi işbirliği modu, çok oyunculu mod ve tek oyunculu kariyer modu olacak şekilde 3 farklı şekilde oynanabilmekte. Oyuncu istediği pozisyonu seçerek, istediği bölgede oyununu oynayabilecek. Oyuncuların oynayabileceği pozisyonlar ise Kovalayıcı, Arayıcı, Kaleci ve Vurucu şeklinde. Quidditch Champions fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Quidditch Champions Ne Zaman Çıkacak?

Spor oyunu kategorisinde yer alan Harry Potter: Quidditch Champions, olabildiğince çok sayı kazanmak ve Arayıcı’nın Snitch’i yakalamasına odaklanan bir yapım. Bununla birlikte yeni puanlama sisteminin Warner Bros tarafından değiştirildiğini de belirtelim. Daha önceki yapımlarda Snitch’in puanı genellikle 150 olarak belirlenmekte idi. Yeni oyunda ise bu puan 30 seviyesine indirilmiş durumda.

Yeni Harry Potter oyununun fragmanında Deluxe sürümüyle birlikte oyuncuya sunulacak olan ekstralar yer almakta. Çıkışına çok kısa bir süre kalan Harry Potter: Quidditch Champions; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch ve PC platformlarında 3 Eylül’de oyuncuya sunulacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Harry Potter: Quidditch Champions minimum PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi listelenebilir: