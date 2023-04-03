HAVELSAN Epic Games İle Anlaştı!

Günümüzün askeri teknoloji üretiminde bulunan HAVELSAN bir süredir Malazgirt savaş oyunu üzerinde oldukça çalışmalar yürütmekteydi. Şimdi ise HAVELSAN, Unreal Engine oyun motorunu kullanarak gerçekçi simülasyon ortamları yaratacak.

Aslında simülasyonun asıl amacı oyuncular için olacak ve oyun içindeki çoğu askeri teçhizat ve gerçekçilik HAVELSAN tarafından dizayn edilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ‘ın oyun hakkında ki açıklaması ise şu şekilde;

“Açık kaynakta kıymetli değerler üreterek lisanslı hale getirebiliyorsunuz. Ülkemizde kullanılan platformlar bunlara örnek verilebilir. Mesela Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, MİLGEM, LHD gibi bütün platformları modelleyebiliyorsunuz ve bu modelleri yapay zeka destekli akıllı birimler haline getirebiliyorsunuz. Yani bir oyun motoruyla destekleyerek bunların dış dünya efektleriyle birlikte gerçek ortamda, harp ortamında nasıl bir 3 boyutlu görüntü ürettiğini ve etkileşiminin nasıl olacağını, eğitimdeki faydalarını görebiliyorsunuz. Bu oyun ortamında istediğiniz manevraları ve birtakım harekat senaryolarını oyun gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye’de birçok oyun firması olduğunu biliyoruz, geniş bir ekosistem var, bu firmaların da artık harcıalem oyunlardan ciddi oyunlara, savaş oyunları gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizde geliştirilen yerli-milli platformların oyun anlamında da gelişmesini sağlamak istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket oyunun, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IDEF fuarında tanıtmayı planlamakta.