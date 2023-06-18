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Hayatta Kalma Oyunu Undawn Çıktı!

Undawn tamemen Türkçe bir oyundur. Hem PC hem de mobil için çıkış yaptığını ve ücretsiz olarak Steam platformundan oyunu indirebilirsiniz.

Mustafa

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Undawn

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Günümüzde birden fazla türden oyun bulunmakta bu oyunların arasında hayatta kalma oyunları oldukça popüler bir yerde. Bugünkü yazımızda sizlere hayatta kalma oyunları arasında yerini alan Undawn oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak sizlere oyunu kısaca özetleyelim; Undawn, hayatta kalmaya çalışacağımız bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Oyun içinde kendi evinizi inşa edebilir. Oyun içinde bulduğunuz silahları kendinizin zevkine göre geliştirme imkanı bulabileceksiniz.

Bunun yanında Unreal Engine motoruyla geliştirilen Undawn, açık dünyaya sahip bir oyun olduğunu hatırlatmak isteriz. Yapım, oyun içinde birden fazla ekosistem ile karşı karşıya kalırken devasa bir harita bizleri beklemekte.

Son olarak Undawn tamemen Türkçe bir oyundur. Hem PC hem de mobil için çıkış yaptığını ve ücretsiz olarak Steam platformundan oyunu indirebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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