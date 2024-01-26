Mario ile girdiği rekabette hem oyun bazında hem de filmler noktasında geride kalmasına rağmen asla vaz geçmeyen Sonic için yeni sinema filmi bekleniyor. 2024 yılının sonunda vizyona gireceği açıklanan serinin devam filmi için de detaylar netleşmeye başladı. Gündeme son düşen bilgilere göre, Sonic 3’te Shadow’u Hayden Christensen seslendirecek. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Hayden Christensen Sonic 3’te Shadow’u Seslendirecek

Sega’nın hem oyun hem de film başta olmak üzere dijital sanatlarda önemli yapımlarından biri konumunda olan Sonic, çeyrek asrı aşkın süredir hayatımızda bulunuyor. Mario ile ciddi bir rekabet içerisinde bulunan Sonic için çalışmalar hem oyun tarafında, hem de sinema alanında devam ederken; daha geniş hayran kitlesine ulaşmak adına Sega’dan kritik hamleler de yapılıyor. Bu hamlelerden biri daha, küresel çapta tanınan aktör Hayden Christensen’in projeye dahil edilmesi oldu.

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Sonic’in ilk 2 filminin gişede başarılı olmasının ardından, Sonic 3 için çalışmalar da uzun süredir devam ediyor. Filme dair netleşen son bilgilerden biri, Hayden Christensen’in Sonic 3’te Shadow’u seslendirecek olması.

Sonic 3 Ne Zaman Çıkacak?

Sonic’in yeni filminin ne zaman çıkacağı 2023 yılında açıklanmıştı. Sonic 3, 20 Aralık 2024 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girecek. Filmin aynı anda tüm dünyada da gösterime girip girmeyeceği ise henüz netleşmedi. Diğer ülkelerde Sonic 3’ün vizyon tarihi 2025 yılı başına kalabilir.

Senaryosunu Pat Casey , Josh Miller ve John Whittington’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Jeff Fowler oturacak. Sonic the Hedgehog video oyunu serisine dayanan film, Kirpi Sonic (2020) ve Kirpi Sonic 2 (2022) ve Knuckles (2024)’ın devamı niteliğinde olacak. Filmin seslendirmen kadrosunda şu isimlerin bulunacağı öğrenildi:

Hayden Christensen – Kirpi Shadow

Ben Schwartz

James Marsden

Tika Sumpter

Natasha Rothwell

Adam Pally

Colleen O’Shaughnessey

Idris Elba

Lee Majdoub

Hayden Christensen Hakkında

Sonic 3 filminde Kirpi Shadow’u seslendireceği, diğer bir ifadeyle yeniden canlandıracağı ifade edilen Hayden Christensen, 1981 yılında Kanada’da dünyaya gelen ve ABD’de rol aldığı yapımlarla ünlenen bir isim. Şimdiye kadar onlarca dizi ve filmde rol alan ünlü aktör; bu rolleri ile pek çok ödüle aday gösterilmiş ve pek çok ödül kazanmıştır. Aktörün rol aldığı yapımlardan bazıları şu şekilde: