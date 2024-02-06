Ana Sayfa » Oyun Hayranlarına Duyurulur: Elden Ring Mobil Çalışmaları Başlıyor! Oyun Hayranlarına Duyurulur: Elden Ring Mobil Çalışmaları Başlıyor! Emine Emre 0 Görüntüleme

FromSoftware tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu olan Elden Ring, oyun dünyasının en sevilen ve en popüler yapımlarından biri. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun, 60 dolarlık bir etikete sahipti ve 20 milyona yakın satış rakamı ile o yıl en çok satılan ikinci oyun olarak oyun sektörünü domine etmişti. Oyuncu sayısını gün be gün artıran bu oyun şimdi de mobili sallamaya geliyor; Elden Ring mobil oyunu çalışmaları başlıyor!

Elden Ring Mobil Çalışmaları Başlıyor!

Elden Ring hayranları şu anda oyunun Shadow of the Erdtree DLC genişleme paketini bekliyor. Steam kullanıcıları arasında yapılan oylama neticesinde yüzde 92’yi aşkın beğeni oranına sahip olan Elden Ring şimdi de mobile geliyor. Genişleme paketi bekleyen oyuncular için bu haber oldukça sürpriz bir gelişme oldu. Reuters’dan gelen haberlere göre Çinli teknoloji devi Tencent, Elden Ring mobil oyununu geliştirmeye başlıyor.

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Tencent henüz bu haberi doğrulamış değil ancak geçmişteki açıklamalar düşünülünce ve de haber kaynağı Reuters olunca haber doğru izlenimi yaratıyor. Bu haberin dışında farklı kaynaklardan gelen duyumlara göre Tencent’in 2022’de geliştirici şirket FromSoftware’in oyunun lisans haklarını satın aldığı, bununla birlikte oyunu bir prototipini geliştirmek amacı ile büyük bir ekip kurduğu belirtilmekte.

Ekip ve çalışma stratejileri hakkında pek bilgi bulunmuyor ancak işlerin yavaş ilerlediği belirtiliyor. Gelir açısından değerlendirildiğinde global çapta en büyük oyun şirketi olan Tencent, söz konusu dönemde Elden Ring’in mobil oyunu için birtakım planları olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte henüz resmi bir açıklama ya da duyuru olmadığından oyunun mobili ne zaman çıkar; bir tarih kestirmek güç gibi görünüyor.

Tencent Elden Ring Mobil için Farklı Bir Vizyona Sahip

Elden Ring premium bir oyun olarak tasarlanmış ve oyunun etiket fiyatı için bir aralık belirlenmişti. Ancak Tencent oyunun mobil versiyonunda farklı bir strateji izlemeyi hedefliyor. Tencent Games, Elden Ring Mobil’i uygulama içi satın almaların olduğu, oynaması ücretsiz bir yapım olarak planlamakta. Şirket bu konuda yine Çin menşeli miHoYo’nun geliştirdiği, en popüler oyunlardan biri olan Genshin Impact formatına benzetmeyi düşünüyor. Aslında şirketin bu tutumu oyunun şimdiki tasarımı ile oldukça çelişkili. Elden Ring, bir defaya mahsus oyun satın alındıktan sonra kusursuz bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan bir tasarıma sahip.

Güçlü oyun şirketi, pek çoğunuzun bildiği üzere hit oyunlardan olan PUBG Mobile da geliştirici şirketi konumunda. 2018 yılında piyasaya sürülen PUBG Mobile, şirkete hala güçlü gelir sağlamakta ancak Tencent yeni projelerinden çok fazla verim alamadı. Bundan dolayı Tencent’in güçlü bir hit oyun geliştirme çabası içerisine girdiğini söylemek yanlış olmaz. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise oyun işinin darboğazda olduğunu belirtmekte.