En sevilen aksiyon oyunlarından biri olan Call of Duty ilk oyunu 2003 yılında çıkmış olup, o zamandan bu yana seriye pek çok yapım eklenmiştir. Oyun severlerin en çok oynadığı birinci şahıs nişancı oyunlarından olan yapımın mobil versiyonu 2019 yılında piyasaya sürülmüştür. Call of Duty Mobile oyun içi ücretsiz hediyeler alınmasına imkan sağlayan redeem kodları her ay yayınlanmaktadır. Haziran ayı Call of Duty Mobile redeem kodları içeriğimizde derlenmiştir; işte detaylar…

Haziran Ayı Call of Duty Mobile Redeem Kodları!

Android ve iOS üzerinde oynanabilen Call of Duty Mobile; Modern Warfare ve Black Ops yapımlarında yer alan karakter ve harita gibi unsurları oyunculara bir arada sunuyor. Çok oyunculu moda sahip olan bu yapım, oyun severlere hem yalnız hem de arkadaşları ile keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Call of Duty her ay bazı kodlar veriyor ve bu kodları kullanan oyuncu oyun içi bazı unsurlara ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor; örneğin eşyalar, kozmetik ürünleri gibi. Peki, redeem kodları adı verilen bu kodlar nasıl kullanılır, öncelikle buna bakalım, akabinde ise kodları verelim. Bununla birlikte her ay yeni redeem kodlarının verildiğini de hatırlatalım.

Call of Duty Mobile redeem kodları “Call of Duty Mobile Redemption Center” resmi web sitesinde kullanılmaktadır. Öncelikle söz konusu siteye giriş yapılır. Ardından kullanıcı adı girilir; buradaki kullanıcı adı Call of Duty oyun içindeki profilden alınabilir. Ardından kod kısmına ilgili kod girilir ve onaylanır. Bu kod ile oyun içi bazı ürünlere ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Şimdi gelelim Call of Duty Mobile Haziran ayı redeem kodlarına:

CPPPZBZVV7

BNX33C6FLWCPCBP

CPPOZBZJAW

CPPVZBZSQ5

CPLNZBZ3XR

CPLMZBZE78

Call of Duty Mobile Hakkında

Activision, Tencent Games ve TiMi Studio Group tarafından geliştirilen Call of Duty Mobile, Activision tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Çok oyunculu moda sahip olan Call of Duty Mobile, Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak piyasaya sürülmüştür. Battle royale oyunu ve birinci şahıs nişancı kategorilerinde yer alan yapım şimdiye dek pek çok ödüle aday gösterilmiş ve pek çok da ödül almıştır. Call of Duty Mobile; EE Yılın Mobil Oyunu Dalında BAFTA Oyun Ödülü, The Game En İyi Mobil Oyun Ödülü’nün sahibi olmuştur.