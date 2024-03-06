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Şubat ayının başlarında piyasaya sürülen üçüncü şahıs nişancı oyunu Heldivers 2 oldukça güçlü bir çıkış yaptı. Son günlerde ise oyunun geliştiricisi Arrowhead Game Studios hakkında bir takım iddialar gündeme geldi; Sony tarafından satın alınacağı yönünde. Peki Helldivers 2 geliştiricisi Arrowhead Game Studios satılıyor mu? İşte yanıtı…

Helldivers 2 Geliştiricisi Arrowhead Game Studios Satılıyor mu?

Arrowhead Game Studios Helldivers 2 ile gerçekten iyi bir iş çıkardı. Yapım, Şubat ayının en popüler oyunu olarak oyun dünyasına bomba gibi girdi. Geliştirici stüdyo Arrowhead Game, bu başarısının keyfini çıkaracakken ortaya bazı haberler atıldı. Helldivers 2 hayranlarını telaşa sürükleyen haber ise stüdyonun Sony tarafından satın alınması hakkındaydı. Bu iddianın gerçek olduğunu düşünen fanlar oyunda herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı yönünde endişeye kapıldılar.

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Oyun stüdyosunun satılma haberlerine son noktayı Arrowhead Game Studios CEO’su Johan Pilestedt koydu. Pilestedt yaptığı açıklamada böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu ve gülünç bulduğunu ifade etti. Güncel olarak herhangi bir satış durumunun söz konusu olmadığını belirten şirketin CEO’su Pilestedt, kendi kaliteli içeriklerini oluşturabilmek için özgür bir şirket olarak kalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Johan Pilestedt Helldivers 2 Hayranlarına Rahat Bir Nefes Aldırdı

Johan Pilestedt’in planlanan bir satış durumunun söz konusu olmadığını belirtmesi ile birlikte Helldivers 2 fanları rahat bir nefes aldı desek, sanırım abartmış olmayız. Zira bahse konu satış durumunun gerçekliği kesinleşmeden oyun hakkında endişeye kapılmışlardı.

Bilindiği üzere son zamanlarda Sony stratejik anlamda farklı yöntemler deniyor. Bir yandan PlayStation bölümünden pek çok kişinin işine son verip, bazı oyun stüdyolarını kapatırken bir yandan da farklı stüdyo satın alımları gerçekleştiriyor. Bu kapsam da Japon menşeli dev şirket Bungie, Firewalk Studios ve Firesprite gibi oyun stüdyolarını çatısı altına almıştı. Sanıyoruz ki; söz konusu oyun geliştirici stüdyoların satın alımları Arrowhead Game Studios hakkındaki söylemlerin kaynağı oldu. Bunların yanı sıra Sony’nin PlayStation satışlarında istediği sonuçları alamadığını ve oyun bölümünde küçülmeye gittiğini de hatırlatalım.

Helldivers 2 Hakkında

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen popüler oyun Helldivers 2, SIE Worldwide Studios ve Sony Interactive Entertainment tarafından 8 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. PlayStation 5 ve Microsoft Windows platformları için yayınlanan oyun üçüncü şahıs nişancı, bağımsız video oyunu ve massively multiplayer kategorilerinde yer almaktadır.

Çok oyunculu bir moda sahip olan Helldivers 2, üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Helldivers , 2015 yılında piyasaya sürülmüş olan ve yukardan aşağıya nişancı oyunu olan Helldivers’in devam oyunu özelliğindedir. Steam kullanıcı beğeni puanı yüzde 94 seviyesinde olan bu yeni yapım, Şubat ayının en popüler oyunlarından biri olmuştur. Oyunun Steam’deki güncel fiyatı 40 dolar civarındadır.