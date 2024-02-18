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Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından 8 Şubat itibariyle piyasaya sürülen Helldivers 2, ilk anda beklediği çıkışı yapamasa da, pey der pey yükselişine devam ediyor. Piyasaya çıkalı yaklaşık 10 gün olan oyun, Steam anlık oyuncu sayısı listesinde 4. basamağa kadar tırmanmayı başardı. Buna ek olarak, pek çok gamer, sunucuların çok dolu olduğundan ve oyuna bu nedenle giriş yapamamaktan da şikayetçi. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Helldivers 2 Oyuncu Sayısı Artmaya Devam Ediyor

PlayStation 5 ve PC için yayınlanan Helldivers 2, 8 Şubat itibariyle piyasaya sürülmüş ve aynı gün de Steam’e gelmişti. Helldivers serisinin devam oyunu olarak çıkış yapan Helldivers 2, aksiyon nişancı oyunu sevenler için önemli bir alternatif özelliği kazandı. Oyuncu sayısını her geçen gün artıran yapım, Steam de anlık oyuncu sayısında 4. basamağa çıktı.

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Steam’de 310 binden fazla anlık oyuncuya ulaşan Helldivers 2, dün itibariyle kendi oyuncu sayısı rekorunu da tazelemiş oldu. PlayStation Studios tarafından yayımlanan oyunun başarısı, hem Sony’i hem de oyunun geliştiricisi konumunda bulunan Arrowhead Game Studios’u memnun etmeye devam ediyor.

Gamerlar Oyuna Girememekten Şikayetçi

Helldivers 2’nin oyuncu sayısı hızla artmaya devam ederken, pek çok oyuncu ise; oyuna girememekten şikayetçi durumda. Sunucuların çok dolu olduğunu ifade eden gamerlar, bu nedenle oyuna giremediklerini deklare ediyor. Bu konuda şahsi sosyal medya hesaplarından serzenişte bulunan oyuncuların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek hamlelerle, Helldivers 2’nin oyuncu sayısının daha da artacağı belirtiliyor.

Oyunun sunucularının doluluğundan şikayet eden gamerlar olduğu gibi, yapımın fiyatını yüksek bulan gamerlar da mevcut. Steam üzerinden hali hazırda 39,99 dolardan satışa sunulan Helldivers 2’nin fiyatının düşürülmesini isteyen oyuncular, Türkiye ve MENA Bölgesi için özel bir fiyat belirlenebileceğini ifade ediyorlar. Hatırlanacağı üzere, Steam geçtiğimiz yıl TL ile oyun satmayı bırakmış ve dolar ile oyun satmaya başlamıştı. Bunun üzerine pek çok oyunun fiyatı, eskiye nazaran 5-10 kat seviyesinde artış yaşamıştı.

Güncel dolar kuru ile yaklaşık 1250 TL’ye gelen Helldivers 2’nin Steam üzerinden indirimli alınabilmesi için ancak indirim dönemlerinin beklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte, Sony’nin oyunculardan gelen talepleri dikkate alarak farklı bir adım atması ve Türkiye’ye özel fiyat belirlemesi de ilerleyen dönemler için ihtimaller dahilinde bulunuyor.

Helldivers 2 Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Helldivers 2 için PC oyuncularının sahip olması gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: