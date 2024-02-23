Ana Sayfa » Oyun Helldivers 2 Yeni Güncelleme Alıyor – 23 Şubat Oyun Helldivers 2 Yeni Güncelleme Alıyor – 23 Şubat Emine Emre 6 Görüntüleme

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Helldivers 2 yeni güncelleme alıyor. Oyun severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan popüler oyun bu güncelleme ile bazı eksikliklerini tamamlayacak. Helldivers 2 hakkında oyunculardan gelen birtakım şikayetlere çözüm sunacak olan bu kapsamlı güncelleme yakında yayınlanacak. Oyunun yapımcısının söylediğine göre, Helldivers 2’de görülen tüm eksiklilere çözüm bulmak ve oyunu optimum seviyeye getirmek için yoğun bir çalışma sürüyor. İşte detaylar…

Helldivers 2 Yeni Güncelleme Alıyor

8 Şubat’ta oyuncuyla buluşan aksiyon macera oyunu Helldivers 2 yine bir güncelleme ile gündemde. Oyuncuların şikayetlerini değerlendiren ve söz konusu aksilikleri ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan şirket, oyuna olan yoğun ilgiden oldukça memnun. Geliştirici şirket Arrowhead Game Studios’un CEO’su, oyunu en iyi seviyeye getirmek için yoğun bir çalışma sürecinde olduklarını ve Helldivers 2 oyuncularının bambaşka bir oyun ile karşılaşacaklarını belirtti.

Peki bu yeni güncelleme neler içerecek, inceleyelim…

Helldivers 2 yeni güncellemesinin getireceği en önemli değişiklik sunucu kapasitesi ile ilgili olduğu belirtilebilir. Oyuna olan yoğun ilgi ile tahmin edilenden çok daha fazla oyuncu gelmesi nedeniyle sunucu kapasitesi yetersiz kalmış ve çökmüştü. Kısa bir zaman önce 450 bine çıkarılan oyuncu kapasitesi de yetersiz kalınca kapasiteyi 700 bine çıkarma kararı alındı. Bu sayı ile Helldivers 2 oynamak isteyenler çok daha az sıra bekleyerek oyunu deneyimleyebilecek.

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Sunucu probleminin yanı sıra düzeltilecek olan bir diğer problem ise stabilite problemi olarak deklare edilmekte. Bu kapsamda bazı oyuncular hak ettikleri ödülleri alamadığını, bazıları oyundan atıldığını belirtmekteler. Yeni gelecek olan güncelleme ile bu sorunlar da çözülmüş olacak. Bununla birlikte bir de kontrolcü problemi gündemde. Kontrolcü sorununun da çözülmesiyle Helldivers 2’nin daha iyi seviyede oyuncu deneyimi sunması bekleniyor.

Büyük bir başarıya imza atan Arrowhead Game Studios oyunu Helldivers 2, PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülmüştü. Ancak oyun o kadar ilgi topladı ki Xbox oyun konsolu kullanıcıları da Helldivers 2’nin Xbox Series S ve Xbox Series X’e gelmesi için çalışmalara başladı. Oyunun Xbox’a gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak bu ilgi oyun geliştiricileri oldukça mutlu ediyor.

Helldivers 2 Hakkında

Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Helldivers 2 aksiyon ve macera türünde bir oyun olup 8 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülen bu yapım Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilmiş ve SIE Worldwide Studios ile Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Çok oyunculu bir moda sahip olan Helldivers 2’nin Steam fiyatı yaklaşık 40 dolar civarındadır. Oyun, çıktığından bu yana yoğun bir ilgi ile karşılaşmış hatta oyuncu sayısı konusunda sunucular yetersiz kalmıştır. Gerekli güncellemeler yakında yayınlanacaktır.