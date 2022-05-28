Hepsiburada Üye Olmadan Alışveriş Nasıl Yapılır?

Günümüzün en çok alışveriş yapılan e-ticaret platformu olan Hepsiburada günden güne kullanıcı kitlesini arttırmakta. Hepsiburada.com, 1998 yılından beri faaliyette olan, yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesidir.

Hepsiburada platformundan alışveriş yapmanız için iki yol bulunuyor Hepsiburada’ya üye olarak ve üye olmadan alışveriş yapmanız mümkün. Bu yazımızda sizlere üye olmadan alışveriş nasıl yapılır kısaca anlatacağız.

Hepsiburada.com Android ve iOS uygulamasından üyeliksiz alışveriş işlemi için sepetinize ürün ekledikten sonra, sepetine giderek Üye Olmadan Devam Et seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır, işte bu kadar kolay.

Hepsiburada.com’dan verdiğiniz siparişleri takip etmeniz mümkündür eğer üye olmadan sipariş verdiyseniz hepsiburada.com’da size özel bir menü bulunmaktadır.

Üye olmadan sipariş takibi yapmak istiyorsanız sitede bulunan Siparişlerim düğmesine tıklayın. Sizi kullanıcı adı ve şifre gireceğiniz bir ekrana yönlendirecek. Bu ekranda Giriş Yapın ve Sipariş Takibi olmak üzere iki tane seçenek bulunmaktadır. Sipariş takibi seçeneğine tıkladığınızda çıkan kutucuğa e-postanızı giriş yapın buradan kontrol edebilirsiniz.

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