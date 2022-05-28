Günümüzün en büyük şirketlerinden olan Google, bir süredir yeni özellikler test ediyor. Yapılan yeni özellikler, kullanıcıların yaptığı arama sonuçlarını yakın sonuçlarını da kolay bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Kullanıcıların yaptığı diğer aramalar kutusu arama yapan kullanıcının karşısına değil de arama yaptıktan sonra tekrar sonuç sayfasına dönen kullanıcının karşısına çıkıyor.

Dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan arama motoru olan Google, her geçen gün yeni özellikleri test ediyor. Bu özellikler hem güvenlik hem de kullanım deneyi açısından kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. En son kullanıcıların yaptığı diğer aramalar özelliği üzerinde yoğun bir mesai harcayan Google, en sonunda testlere başladı. Kullanıcılar arama motorunda arama yaptığı zaman karşısına çıkan sonuçları içeren sitelere tıklayarak giriş yapıyor. Ancak aradığı sonucu bulamayan kullanıcılar her sayfayı gezmek zorunda kalıyor.

Bu durum karşısında kalan kullanıcıları düşünen Google, yeni özellik için kolları sıvadı ve kısa bir süreçte büyük ilerleme kaydetti. Yeni özellik doğrultusunda arama yaptığınız kelimeye yakın sonuçları da karşınıza çıkartarak sizlere öneride bulunuyor. Eğer arama yaptığınız şeyi ilk arattığınız kelimelerde bulamıyorsanız, kullanıcıların yaptığı diğer aramalar sayesinde daha fazla seçeneğe bakma fırsatınız oluyor.

Google’ın sistemi, siz arama yaptığınızda ilk olarak anahtar kelimeyi içeren sonuçları karşınıza çıkarır. Eğer sistem sonucun yanlış olduğunu düşünüyorsa benzer kelimeleri karşınıza çıkarır. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak şu şekilde; “Futbol” kelimesini arattığınız ve çıkan sonuçlardan karşınıza çıkan herhangi bir siteye tıkladınız. Site yüklenmeden geri çık dediniz ve tıkladığını sonucun altında görebileceğiniz bir kutucuk dikkatinizi çekecek. Bu kutucuk içerisinde yeni özelliğin getirmiş olduğu sonuçları göreceksiniz. Eğer bu kullanıcın yaptığı diğer aramaların önerdiği siteye giriş yapıp, tekrar çıkarsanız, o kutucuk orada duracak ve bu şekilde istediğin sonuca daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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