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Her 60 Km’de Bir Şarj İstasyonu Olacak!

Avrupa Parlamentosu, 2026 yılına kadar TEN-T ağı boyunca her 60 kilometrede bir şarj istasyonu olacağını açıkladı. Ancak karar önce 27 AB üye ülkesi tarafından onaylanmalı.

Cemre Yılmaz

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa genelinde şarj ve hidrojen yakıt ikmali istasyonları konusunda AB Konseyi ile geçici bir anlaşmaya vardı. Kural, 2026 yılına kadar TEN-T ağı boyunca her 60 kilometrede bir şarj istasyonu olacağını belirtiyor. Bilmeyenler için TEN-T, Eski Kıtanın tüm bölgelerini birbirine bağlayan otoyolları, yolları, limanları ve trenleri içeren AB’nin iddialı ulaşım ağı projesidir.

Konsey ve Parlamento, her bir şarj istasyonunun en az 400kW şarj gücü sunması gerektiğine ve 2028 yılına kadar bunun 600kW’a çıkarılmasına karar verdi. Öte yandan, kamyonlar ve otobüsler her 120 km’de bir şarj istasyonlarına sahip olacak ve 2028 yılına kadar ana AB yollarının yarısında olacak.

Hidrojen istasyonları için Konsey ve Parlamento, 2031 yılına kadar her 200 km’de bir ve yalnızca çekirdek TEN-T ağı boyunca bir tane olması konusunda anlaştılar.

Aslında, bu hala bir ön karar ve planın yürürlüğe girmesinden önce 27 AB üye ülkesinin tümünün komitesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da bunda söz sahibi olacak.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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