Hertz, önümüzdeki beş yıl içinde GM’den 175.000 elektrikli otomobil (EV) alacak

Araç kiralama devi Hertz, EV filosunun bu sefer benzeri görülmemiş seviyelere yeni bir genişlemesini duyuruyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde GM’den 175.000 elektrikli otomobil (EV) satın almayı kabul etti.

Bunlar arasında Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac ve BrightDrop‘tan “birden fazla araç kategorisinde” modeller yer alacak ve teslimatlar Bolt EV ve Bolt EUV ile gelecek yılın ilk çeyreğinde başlayacak ve 2027 yılına kadar sürecek.

Bu sadece Hertz’in EV filosunun şimdiye kadarki en büyük genişlemesi değil, aynı zamanda muhtemelen herhangi bir filoya EV’lerin tek sözleşmeli en büyük ilavesi ve aynı zamanda en genişi çünkü kompakt ve orta büyüklükteki SUV’lardan çok geniş bir fiyat aralığını kapsıyor.

Hertz, önümüzdeki beş yıl içinde müşterilerinin bu EV’lerde 13 milyar kilometreden fazla seyahat edeceğini tahmin ediyor. GM CEO’su Mary Barra şunları söyledi: “Sunduğumuz araç seçimi, teknoloji ve sürüş menzili ile, her kiralama deneyiminin ürünlerimiz için satın alma düşüncesini daha da artıracağından ve şirketimiz için büyümeyi destekleyeceğinden eminim”.

Hertz, “38 eyalette 500 Hertz lokasyonunda kiralık on binlerce EV” ile Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç kiralama filosunu oluşturmak istiyor. Şirketin hedefi, 2024 yılı sonuna kadar filosunun %25’inin elektrikli olması.