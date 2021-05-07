Hesap Şifre Gücü Nasıl Test Edilir – En Güvenli Şifreler

İki faktörlü kimlik doğrulama, tek oturum açma ve diğer araçlar çevrimiçi güvenliğinizi artırmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi, ancak güçlü parolalar bilgilerinizin güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamalıdır. Parola korsanları, birçok kişinin sandığından daha fazla tehdit oluşturur ve yaygın olarak kullanılan parolaların güvenliği tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir.

Bu makalede, şifre gücünü test etmek ve hesaplarınızın güvenliğini doğrulamak için etkili ücretsiz araçları ele alacağız. Şifrelerinizi geliştirmek güvenlik ihlalleri tehdidini tamamen ortadan kaldırmasa da, işinizi daha güvenli hale getirmek için uzun bir yol kat edecektir.

1- Nordpass

Nordpass, NordVPN’den sorumlu ekipten ücretsiz bir çevrimiçi şifre gücü denetleyicisi sunar.

Mevcut bir parolanın gücünü kontrol etme özelliğinin yanı sıra Nordpass, yeni parolalar geliştirme seçeneği de sunar. Ayrıca, kullanıcılar eski şifrelerini alabilir ve giriş bilgilerini arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle ve iş arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşabilir. Diğer özelliklere yalnızca uygulama üzerinden erişilebilirken, şifre gücü denetleyicisi Nordpass web sitesinde mevcuttur.

Nordpass her şifreyi birkaç temel öğeyi kontrol ederek değerlendirir: uzunluk (en az 12 karakter), küçük ve büyük harfler, semboller ve sayılar. Ayrıca parolanın kırılmasının ne kadar süreceğini tahmin eder ve önceki veri ihlallerinde güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini belirler.

Nordpass’ı son derece kullanışlı hale getirerek, bir uygulama indirmeden ve hatta bir hesap oluşturmadan şifrenizin gücünü kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bir parolanın yeterince güvenli olup olmadığını belirlemek için gereken tüm bilgileri sağlar.

2- Illinois Üniversitesi Chicago Şifre Gücü Testi

UIC Akademik Bilgi İşlem ve İletişim Merkezi, güçlü parolalar için çeşitli en iyi uygulamaları sağlayan sağlam bir parola gücü denetleyicisi sunar . Analizi daha karmaşık olmakla birlikte, belirli bir şifrenin güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha derin bir fikir verir.

Nordpass gibi UIC de kullanıcılardan kaydolmalarını istemez. Şifre gücü testi kendi bilgisayarınızda yapılır, böylece bilgileriniz asla çevrimiçi gönderilmez.

Hizmetin avantajlarından biri, şifrenizin her yönünün tam etkisini göstermesidir. Ayrıca, diğer şifre gücü denetleyicilerinin dikkate almadığı karakterleri tekrarlamak gibi faktörleri de vurgular.

3- Kaspersky

Kaspersky, VPN’lere, virüsten koruma yazılımlarına ve diğer ürünlere sahip bir siber güvenlik şirketidir. Bu Parola Yöneticisi ayrıca şifreleri takip etmek için mükemmel bir yoldur. Kaspersky şifre gücü aracı kendi web sitesinde mevcuttur ve bir şifre kontrol etmek indirme veya kaydolmak gerektirmez.

UIC aracının aksine, Kaspersky basit bir arayüz kullanır ve yalnızca şifre gücünüz hakkında temel bilgiler sunar. Bir test şifresi “ortak veya bir kelime” olarak işaretlenirken, sadece bir ünlem işaretinin bile şifreye eklenmesi, parolanızı “saldırıya dayanıklı” bir şifre haline getirir. Ancak Kaspersky, daha önce tehlikeye girmediğini onaylamak için geçmiş veri ihlallerinde şifrenizi arar.

4- Comparitech

Kaspersky gibi, Compareitech de VPN, antivirüs yazılımı, bulut yedekleri ve daha fazlasını sağlayan güvenlik hizmetlerine odaklanıyor. Şifre gücü testi, bir şifre üreticisi ile birlikte Comparitech web sitesine tüm ziyaretçilere açıktır.

UIC’ye benzer şekilde, Compareitech’in girilen parolaların yalnızca yerel olarak işlendiğini açıklayan bir feragatnamesi vardır. Diğer bir deyişle, şifre alanına yazdığınız hiçbir şey çevrimiçi olarak gönderilmez. İlginç bir şekilde, şifre gücü araçlarının doğası gereği sınırlı olduğunu ve belirli bir şifrenin güvenliğini asla kesin olarak analiz edemediğine işaret eden başka bir sorumluluk reddi de vardır.

Tahmini kırılma süresinin yanı sıra, Compareitech ayrıca şifrenizin gücü hakkında temel bilgiler sağlar. Örneğin, test şifremizin bir sözlük kelimesi içerdiğini, özellikle uzun olmadığını ve rakam ve harfler dışında herhangi bir karakter içermediğini belirtir.

5- LastPass

LastPass, hem Android hem de iOS cihazlar için mevcut uygulamalara sahip en popüler şifre yöneticilerinden biridir. Şifre gücü aracı kendi web sitesinde ücretsiz olarak mevcuttur ve depolama veya herhangi bir veri izni istemez.

Bir şifre girdiğinizde, LastPass daha fazla optimizasyon yapmanıza yardımcı olacak özel ipuçlarının yanı sıra genel bir not sağlayacaktır. Test şifremizi çok kısa, sözlük kelimesi veya bilinen bir şifre içeren ve herhangi bir sembol içermediğini tespit eder.

Ne yazık ki, LastPass şifrenizi geçmiş ihlallerde kontrol etmemektedir, bu yüzden şifrenin önceden tanımlanıp tanımlanmadığını anlamanın bir yolu yoktur. Bu, şifre gücü kontrol sürecinde kritik bir adımdır, bu nedenle yeni şifreleri sonlandırmadan önce bu bilgileri doğrulamayı unutmayın.

Sonuç

Hepimiz parolalar için en iyi optimizasyonları az çok biliyoruz. Nitekim daha uzun bir şifre daha iyidir, sayılar ve semboller önemlidir ve sözcükler daha zayıf olma eğilimindedir. Ancak kendi parolalarımızdaki tüm olası kusurları tanımak zor olabilir. Bu siteler, savunmasız parola kullanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur ve bilgilerinizi bilgisayar korsanlarından ve diğer kötü niyetli aktörlerden korur.