Heyecanla Beklenen Call of Duty: Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6 25 Ekim’de geliyor. Bu başarılı serinin yeni oyunu, yayınlandığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek. Call of Duty severlerin merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 6 sistem gereksinimleri de belli oldu ve fragmanı yayınlandı. İşte oyun hakkında merak edilenler…

Call of Duty: Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6 Activision Blizzard tarafından yayınlanacak. Bu yapım Activision Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından piyasaya sürülecek olan ilk ana oyun olacak. Call of Duty en çok satanlar listesinde sıklıkla gördüğümüz, oyun dünyasının en sevilen yapımları arasında bulunan son derece başarılı bir seri. Serinin yeni oyunundan da aynı başarı bekleniyor.

Soğuk savaşın bittiği bir dönemde geçen Call of Duty: Black Ops 6’da oyuncunun diyalog seçimleri son derece önem arz edecek ve oyuncu bir yol seçerek bu oyuna başlayacak; dolayısıyla da bu seçim oyunda farklı sonların oluşmasını sağlayacak. Çok oyunculu modda ise 16 yeni harita yer alacak ve revize edilen de dört harita bulunacak. Call of Duty: Black Ops 6 için minimum, önerilen ve ultra olmak üzere üç farklı sistem gereksinimleri duyuruldu. Bunları sırasıyla belirtelim…

Call of Duty: Black Ops 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960 ya da Intel Arc A580

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 ya da Intel Arc A770

Video Belleği: 8 GB

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ya da Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

4K Ultra Gereksinimler

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070

Video Belleği: 10 GB

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7-8700K

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

COD: Black Ops 6 Ne Zaman Yayınlanacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Call of Duty’nin yeni oyunu Black Ops 6 çıkış tarihi 25 Ekim 2024 olarak açıklandı. Oyun; Xbox, Playstation ve PC platformları için yayınlanacak. Bununla birlikte oyun piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass’e eklenecek. Oyunun fiyatı ise Steam’de 70 dolar seviyesinde. Xbox ve PS konsollarında ise temel sürümün fiyatı 2700 TL civarında.