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Uzun zamandır beklenen Dragon’s Dogma 2 VRR desteği ve sınırsız kare hızıyla geliyor. 22 Mart 2024 tarihinde oyuncuyla buluşması beklenen yapım hakkında daha önce pek çok spekülatif söylem ortaya çıkmıştı. Oyunun tasarımcısı bu söylemlere son noktayı koyarak oyunda VRR desteğinin bulunduğunu ve sınırsız kare hızına sahip olduğunu deklare etti. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan oyun hakkında detaylar içeriğimizde…

Heyecanla Beklenen Dragon’s Dogma 2 VRR Desteği Sunacak

Hideaki Itsuno yakında yayınlanacak olan Dragon’s Dogma 2 oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Oyunun tasarımcısı Itsuno, Dragon’s Dogma 2’nin yüksek performanslı bir deneyim vaat eden VRR desteği ile sınırsız kare hızı özelliklerine sahip olacağını aktardı. Hideaki Itsuno’nun yaptığı bu açıklama oyunun PC versiyonunda 30 kare hızı limiti olmayacağını ve konsol versiyonunda ise saniyede 60 kare hızı ile oyun deneyiminin mümkün olduğu anlamına geliyor.

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VRR desteği ve yüksek kare hızı Dragon’s Dogma 2 oyununu soulslike kategorisindeki oyunu en çok beklenen oyunlardan biri haline getiriyor. Bu destekler ile hem PC oyuncuları hem de konsol oyuncularının yüksek performanslı oyun deneyimleri yaşamalarına olanak sağlanıyor. Bahse konu özellikler sayesinde, oyun Ultra ayarlarda oynanıyor olsa dahi oyuncu yüksek kare hızlarından yararlanabilecek.

Dragon’s Dogma 2 Yüksek Performansla Geliyor

Dragon’s Dogma 2’nin VRR ve sınırsız kare hızı desteğine sahip olması hayranlarının içini rahatlattı desek yanlış olmaz. Beğendikleri oyunu yüksek performanslı bir şekilde deneyimlemek isteyen hayranlar şimdi oyunun yayınlanmasını bekliyorlar. Itsuno’nun X paylaşımında Dragon’s Dogma 2 konsol performansı hakkında net bilgiler verilmiyor olsa da Itsuno’nun beğendiği bir paylaşım, oyunun konsol performansının da oldukça yüksek olacağına bir işaret gibi algılandı.

Oyun hakkındaki spekülatif söylemlere karşılık olarak cevap aslında Capcom’dan yani oyunun geliştiricisinden beklenmekteydi. Ancak Hideaki Itsuno’nun söylemlere ilişkin cevabı spekülatif söylemlerin önünü kesmiş oldu. Artık oyuncuların kafasında oyunun kalitesinde ve konsol performansına dair önemli bir sorun bulunmuyor. Artık tüm Dragon’s Dogma 2 hayranları oyunun keyfini çıkarmak için yayınlanmasını bekliyor.

Dragons Dogma 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Dragon’s Dogma 2’nin 22 Mart 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aksiyon ve rol yapma oyunu olan bu yapım; PC, PlayStation 5, Xbox X ve Xbox S Series platformlarında yayınlanacak. Dövüş oyunu, macera oyunu, aksiyon oyunu kategorilerinde yer alan Dragon’s Dogma 2, tek oyunculu bir moda sahip ve Dragon’s Dogma serisinin 2. oyunu olarak geliştirilmiştir.