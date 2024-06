Ana Sayfa » Oyun Heyecanla Beklenen Macera Oyunu Nobody Wants to Die Çıkış Tarihi Belli Oldu! Oyun Heyecanla Beklenen Macera Oyunu Nobody Wants to Die Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Fragmanlarıyla heyecan yaratan macera oyunu Nobody Wants to Die çıkış tarihi belli oldu. Video oyun stüdyosu Critical Hit Games tarafından geliştirilen efsane yapım, oynanış videoları ve gerçekçi grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. PLAION’un yayınlayacağı oyun kısa bir zaman içerisinde piyasaya sürülecek, işte detaylar.

Macera Oyunu Nobody Wants to Die Çıkış Tarihi Açıklandı!

Aksiyon macera oyunu kategorisinde sıkı bir rekabete gelecek olan Nobody Wants to Die 17 Temmuz’da yayınlanacak. En sevilen yapımlar arasına girmesi beklenen oyunun yayınlanan son fragmanında pek çok detaya yer verildi. Yayınlanan sinematik tanıtım videoları ve oynanış görüntüleri ile oldukça dikkat çeken oyun, özellikle grafikleri ile konuşuluyor.

Gerçekçi grafik ve görselleri ile heyecan uyandıran bu yapım kara polisiye konsepti barındırıyor. Oyunun hikayesi distopik bir gelecek olan 2329 yılında geçmekte. Oyun kapsamında oyuncular bir seri katili araştıran Dedektif James Kara rolüne bürünecekler. Ser katil bölgenin önde gelen vatandaşlarını hedef alırken, oyuncu da seri katili bulup yakalamaya çalışacak. Nobody Wants to Die’ın heyecan verici oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nobody Wants to Die’da oyuncu katili yakalamaya çalışırken pek çok maceraya atılacak ve suç mahallerini keşfe çıkacak. Bölgeleri keşfederken de gelişmiş adli tıp teknolojisini ve zaman manipülasyonunu kullanacak. Oyuncu araştırma sırasında olay kurgusunu ortaya çıkaracak ve cinayetleri çözecek delilleri bulacak.

Oyun Hangi Platformlarda Yayınlanacak?

Heyecan verici macera oyunu Nobody Wants to Die konsolda yayınlacağı gibi PC oyuncuları için de yayınlanacak. Oyun, 17 Temmuz’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında piyasaya sürülecek.

Nobody Wants to Die Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş ve gerçekçi bir anlatıma sahip; geliştirici bunun için fotogerçekçi grafikler kullanmış durumda. Critical Hit Games tarafından geliştirilen bu oyun PLAION tarafından piyasaya sürülecek. Geliştirici ekip oyunu tasarlarken oyuncunun hem doğru hem de yanlış çizgilerde gezineceği şekilde bir hikaye yaratmış durumda. Her detayı ayrı bir keyif vermeyi hedefleyen bu oyunun en sevilen macera oyunlarından biri olması hedefleniyor. Oyuncu tarafından bu denli sevilmesinin yanı sıra bir de üstün grafik kalitesinin çok konuşulacağı söyleniyor.