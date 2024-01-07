Ana Sayfa » Oyun Hi-Fi Rush 2024 Sonunda Nintendo Switch’e Gelecek Oyun Hi-Fi Rush 2024 Sonunda Nintendo Switch’e Gelecek Emine Emre 14 Görüntüleme 0

Geçtiğimiz yılın başında piyasaya sürülen Hi-Fi Rush, aradan geçen 1 yılın ardından Nintendo Switch için de gündeme geldi. Uzun süredir devam eden Nintendo Switch kullanıcılarının talebi, 2024 yılının sonlarına doğru gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu durum henüz resmi olarak açıklanmasa da, “bir birinci parti Xbox oyunu, yıl sonu Switch’e gelecek” denildi. Oyunculardan büyük rağbet gören Hi-Fi Rush 2024 yılında Nintendo Switch’e gelmesi kuvvetle muhtemel oyun olarak öne çıkıyor.

Hi-Fi Rush 2024 Sonunda Nintendo Switch’e Gelecek

Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından 2023 yılının başında yayımlanan; tek oyunculu ritim, aksiyon, dövüş, macera ve platform oyunu Hi-Fi Rush, aradan geçen 1 yıllık zaman diliminde milyonlarca oyuncuya ulaştı. Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan Hi-Fi Rush’ın sıradaki durağı da Nintendo Switch olacak.

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Hi-Fi Rush’ın Nintendo Switch’e de gelmesiyle birlikte, ünlü oyunun PlayStation haricinde olmadığı büyük platform kalmayacak. Oyunun PlayStation’a gelip gelmeyeceği ise henüz net değil. Xbox ile PlayStation arasındaki rekabet nedeniyle oyunun PS5’e ve PS4’e gelmeme ihtimali bir hayli yüksek.

Hi-Fi Rush Hakkında

2023 yılının başında piyasaya sürülen Hi-Fi Rush’ın bugüne değin Steam de 20 bine yakın inceleme aldığını ve bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz. Hi-Fi Rush’ın hali hazırda Steam fiyatı 18 dolar seviyesinde bulunuyor. Güncel olarak Steam’de indirimde olmayan oyunun diğer platformlarda bir miktar daha uygun fiyatla satıldığını da söylemekte yarar var.

Oyun Hakkında Yorumlar Nasıl?

The Game Awards 2023 de “En iyi ses tasarımı ödülü” alan Hi-Fi Rush, on binlerce oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Oyuncuların Hi-Fi Rush hakkındaki yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Hi-Fi Rush, inanılmaz dövüşleri benzersiz bir tür karışımıyla unutulmaz karakterlerle, iyi bir mizah anlayışıyla, tüm oyuncuların erişebileceği müthiş oynanışla ve akıllara durgunluk veren görseller ve müzikle birleştiren klasik bir video oyunu. Oynayın, oynattırın, pişman olmazsınız.”

“Kelimenin tam anlamıyla bulaşıcı bir oyun. Çünkü kendinizi yalnızca oynarken oyunun ritmine ayak uydururken istemsizce zıplarken bulmayacaksınız, aynı zamanda oyunu kapattıktan sonra bile bu devam edecek… Neşeli, bağımlılık yapıcı ve tekrar tekrar oynayacağınız bir yapım.”

“Bu oyunu satın alırken bu kadar iyi bir yapımla karşılaşacağımı düşünmemiştim açıkçası. Şu anda en sevdiğim oyun konumunda. Yalnız başınıza oynarken sıkılmayacağınız ender oyunlardan biridir. Mutlaka oynamanızı tavsiye ederim, parasının hakkını veren bir yapım.”