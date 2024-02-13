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Japon video oyun yazarı, tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Hideo Kojima, HideoTube’un yeni bölümünü yayınladı. Tam 7 yılın ardından yayınlanan bölümde Kojima, yeni oyunu Physint hakkında bazı detayları paylaştı. Aksiyon ve casusluk oyunu olan Physint ilgi çekici yönleri ile oyuncuyu içine çekecek gibi görünüyor. Hideo Kojima’nın yeni projesi Physint oyuncuya bu yapım “oyun mu film mi” dedirtmeyi amaçlıyor.

Hideo Kojima’nın Yeni Projesi Physint Oyun mu Film mi?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sony’nin State of Play ekinliğinde Hideo Kojima, yeni casusluk ve aksiyon oyunu olan Physint’i duyurmuştu. Şimdi ise HideoTube’un yeni bölümünde, projenin oyun dünyasına katacaklarından, inovatif faktörlerden ve ilham aldığı şeylerden bahsetti. Physint ile neyi hedeflediğini de aktaran oyun yazarı bu kapsamda “filmler ve oyunlar arasındaki sınırları bulanıklaştırmayı” hedeflediğini belirtti. Hideo Kojima’nın açıklamalarına göre Physint Sony Pictures ile iş birliği içerisinde geliştirilen bir yapım olacak.

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HideoTube’un 7 yıl sonra yayınlanan bölümünde Hideo Kojima 2020 yılında bir rahatsızlık geçirdiğini, bu dönemdeki sağlık sorunlarının kendinde yarattığı etkiden bahsetti. Bu zorlu süreçte hayatını derinlemesine düşünme fırsatı bulan yazar, casusluk ve aksiyon temalı bir oyun oluşturma düşüncesinin o dönemlerde hasıl olduğunu aktardı.

Physint Projesi Hakkında

Dünyanın en ünlü video oyun tasarımcılarından biri olan Kojima, Konami’den ayrıldıktan sonra Death Stranding ile oyun sektörüne bir farklılık getirdiğini söyledi. Sevilen yapım Metal Gear serisinden sonra farklı bir proje geliştirmek istediğini belirten Kojima, global çapta hala pek çok oyun severin ondan Metal Gear benzeri bir iş çıkarmasını istediğini aktardı. Metal Gear haklarına artık erişimi bulunmadığını söyleyen tasarımcı, insanların bu isteklerini gerçekleştiremeyeceğini deklare ediyor.

Yaratıcı ve vizyoner bakış açısıyla farklı bir iş çıkarmayı hedefleyen Kojima, Physint projesi ile gerçeğe yakın grafikler ile interaktif eğlence anlayışına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Bu proje oyun dünyasında büyük bir etki yaratacağa benziyor ancak Physint ile ilgili yeni şeyler duyabilmemiz biraz zaman alabilir. Çünkü, Hideo Kojima’nın şu an üzerinde çalıştığı Death Stranding 2 ve OD projeleri mevcut. O yüzden bu film benzeri oyun Physint için biraz beklememiz gerekebilir.

Physint Hakkında Kojima’nın X Paylaşımı

Hideo Kojima yaptığı bir X paylaşımında tüm dünyadan insanların ondan bir casusluk oyunu istediklerini, bunun neticesinde de Physint projesini başlattıklarını belirtti. Akabinde söyledikleri ise şu şekilde:

“PHYSINT, KOJIMA Productions’ın kuruluşundan bu yana üçüncü orijinal IP’miz olacak. Yeni nesil için tamamen yeni bir “aksiyon casusluk oyunu”. İster filmde ister video oyunlarında çalışıyor olsun, dünyanın her yerinden insanların yetenekleri ve en son teknoloji kullanılarak oluşturulacak. Elbette etkileşimli bir “oyun” ama görünüm, hikaye, tema, oyuncu kadrosu, oyunculuk, moda, ses vb. hepsi “film” olarak adlandırılabilecek “dijital eğlencenin” bir sonraki seviyesindedir.”

Hideo Kojima’nın bahse konu X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir: