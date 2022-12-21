HiPhi Z Seri Üretime Başlıyor! Teslimatlar Ocak’ta

Human Horizons, ikinci amiral gemisi HiPhi Z elektrikli otomobilinin dün seri üretime başladığını duyurdu. İlk otomobiller çoktan fabrikadan çıktı ve müşterilerin önümüzdeki ay teslim alması bekleniyor.

İlk otomobiller, showroomlar için teşhir araçları olarak tasarlanıyor ve yakında başlayacak olan müşteri test sürüşleri için şirket, otomobillerin bu yıl bitmeden müşterilerin kullanımına sunulmasını istiyor.

HiPhi Z, 4 kapılı lüks bir coupe ve Çin’deki en pahalı elektrikli otomobillerden biri olarak büyük kardeşi HiPhi X‘e katılıyor. Human Horizons, araçları için en yüksek fiyatlı kişiselleştirme seçeneklerinden bazılarını sunar ve müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar.

Şirket, Covid kısıtlaması nedeniyle tedarik zincirleri ve üretim gecikmeleriyle mücadele eden diğer şirketlere rağmen HiPhi Z’yi üretime getirmeyi başardı. İlk elektrikli aracı HiPhi X, geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülen ancak bu yılın Mayıs ayında yaklaşık 82.000 $‘dan başlayan fiyatlarla satışa çıkan lüks bir SUV. 4 koltuklu lüks versiyon, mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 115.000 $ ile daha da pahalı.

HiPhi Z, normal 5 koltuklu ve daha lüks 4 koltuklu seçenek olmak üzere iki versiyonla Ağustos ayında resmen piyasaya sürüldü. Araba sırasıyla 610.000 RMB ve 630.000 RMB’den başlıyor ve arabanın versiyonuna bağlı olarak 87.470$ ve 90.400$‘dan çıkıyor.

HiPhi Z, 5 metrenin üzerinde uzunluğa ve 2 metrenin biraz üzerinde genişliğe ve 3.150 mm dingil mesafesine sahiptir – karşılaştırma için Mercedes EQS‘den yalnızca 17 cm daha kısadır. Araba elektriğini 120 kWh pil paketinden alıyor ve CLTC’ye göre menzili 705 km veya 438 mil. İki elektrikli motor, 494 kW ve 820 Nm torkun bir araya gelmesiyle bu fütüristik coupe’yi yalnızca 3,8 saniyede sıfırdan 100 km/s’ye çıkarmak için yeterli.

Bu, Çin pazarının akla gelebilecek her segmentte elektrikli arabalarla dolup taşmasına rağmen, Çin’in ilk lüks 4 kapılı elektrikli otomobili – lüks teklifler çoğunlukla Avrupalı otomobil üreticilerinden geliyor.

HiPhi Z ile Human Horizons, bu nişe giren ilk şirket ve görünüşe göre Nio‘yu bir yumrukta yenmeyi başardı – Nio’nun kendi lüks elektrikli sedanı üzerinde çalıştığı ve şirketin Maybach gibilerle rekabet etmek istediği söyleniyor.

İki şirketin Nio’nun istediğinden daha fazla ortak noktası var, HiPhi X sahiplerinin yüzde 60’ından fazlasının eski Nio müşterileri olduğu ortaya çıktı. Bu istatistiğin yeni HiPhi Z için tekrarlanıp tekrarlanmayacağı henüz belli değil, ancak Çin’de lüks elektrikli araçlara yer olduğu açık.