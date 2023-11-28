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HIT Games Konferansı Aralık Ayında Online Düzenlenecek

Mobil, PC, konsol, VR ve AR ile Web3 oyun endüstrilerinin geliştirilmesine ve pazarlanmasına odaklanan HIT Games Konferansı Aralık ayında online düzenlenecek.

Emine Emre

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HIT Games Konferansı Aralık Ayında Online Düzenlenecek
HIT Games Konferansı Aralık Ayında Online Düzenlenecek

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Dünya çapında 100’e yakın ülkede online olarak yayımlanan HIT Games Konferansı HGC 2023 aralık ayında online olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’den de konuşmacıların yer alacağı konferans 2 gün boyunca devam edecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu konferans da oyun sektörünün duayen isimlerinden sektöre dair önemli bilgiler edinilebilecek.

HIT Games Konferansı Aralık Ayında Online Düzenlenecek

Oyun geliştirme sektörü global çapta tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Büyüme trendindeki sektör içerisinde düzenlenen etkinlikler, konferanslar ve seminerler; sektörün aktörlerinin bir araya gelmesi, deneyimlerini paylaşması ve sinerji ortaya çıkarması adına son derce önemli oluyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu konferanslardan biri de HIT Games Konferansı ve Aralık ayı ortasında yapılacak.

Oyun endüstrisinin geleceğini şekillendiren önde gelen çevrimiçi konferans olan HIT Games Conference Online 2023, 14 – 15 Aralık tarihlerinde yapılacak. 60’dan fazla konuşmacının, 700’den fazla oyun şirketinin ve markasının yanı sıra 1000’den fazla oyun sektörü profesyonelinin katılacağı etkinlik 2 gün sürecek.

En güncel oyun etkinlikleri için buraya göz atabilirsiniz.

Konferansta konuşmacı olarak yer alacak 60’ı aşkın kişi arasında Türk oyun geliştiriciler de bulunuyor. Ömer Yakabağı, Burak Çevik ve Atilla Kabakcıoğlu gibi Türk oyun sektörünün önemli isimlerinin yer alacağı konferansın ana konuları şu şekilde sıralanabilir:

  • OYUN GELİŞTİRME
  • MOBİL VE WEB3 OYUNLARININ TEMELLERİ VE METODOLOJİSİ
  • OYUN YAYINCILIK
  • OYUN PAZARLAMA (REKLAM AĞLARI)
  • BAŞARI ÖRNEKLERİ VE YATIRIM
  • ORTAKLARDAN KONUŞMALAR VE DUYURULAR

Dinamik solo konuşmaları, panel tartışmalarını ve çevrimiçi ağ oluşturma etkinliklerini deneyimleyebileceğini konferansta; oyun vitrini, yayıncı ve yatırımcı sunumu anlamında da kayda değer bilgiler yer alacak. Dünyanın her yerinden oyun sektörü profesyonelleri ile bağlantı kurulabilecek konferans da son trendler yakalanarak yeni işbirlikleri geliştirilebilecek.

HGC 2023 Katılımı Nasıl Yapılır?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu HIT Games Konferansı 2023’e iştirak edebilmek için aşağıdaki resmi linke göz atılabilir. Premium özelliklerden faydalanmak isteyenler için ise etkinliğe 50 Euro karşılığında bilet satışı yapılmakta. Daha fazla detay ve konferansa katılım sağlamak için HGC resmi internet sitesi:

https://hgconf.com/hgc-online2023

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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