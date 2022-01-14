Hitman 3 20 Ocak’ta Game Pass’e Geliyor!

20 Ocak’ta IO Interactive, Hitman 3’ün birinci yıl dönümünü Ajan 47’nin keskin kıyafetine yakışır bir tarzda kutlayacak. PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC’de üç World of Assassination oyununun bir paketini yayınlayacak. Ayrıca paket, Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Hitman 3, Epic Games Store‘a gelmesinden bir yıl sonra aynı gün Steam’de çıkış yapacak. Epic’in PC’deki bir yıllık münhasırlık penceresi, ilk iki oyundan konum almak isteyenler için sorunlara neden olmuş olabilir. Her durumda, yakında Steam’deki üçlemenin tamamına erişebileceksiniz.

Bu ayın ilerleyen saatlerinde PC oyuncuları Hitman 3’ün sanal gerçeklik modunu kontrol edebilecekler. Önceki iki oyunun sahiplerinin bu oyunlardan konumlara erişebildiği göz önüne alındığında, üçlemenin tamamını VR‘de oynayabileceksiniz. Sanal gerçeklik modu, geçen Ocak ayından bu yana PSVR’de mevcut.

IO ayrıca Hitman 3’ün İkinci Yılı için bazı içerik planlarını da ortaya koydu. Elusive Target Arcade’de her sözleşme, oyuncuları belirli bir sırayla birden fazla Elusive Target’ı indirmeye zorlayacak ve iyi bir önlem için bazı komplikasyonlar eklenecek.

İşin püf noktası, bir sözleşmede başarısız olursanız, tekrar denemeden önce 12 saat beklemeniz gerektiğidir. IO, bunun Arcade sözleşmelerinin Elusive Targets’ın yüksek bahisli ruhunu korumasına yardımcı olacağını söylüyor. 20 Ocak‘ta üç Arcade Sözleşmesi eklenecek ve yıl içinde daha fazlası eklenecek.

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