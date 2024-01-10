Ana Sayfa » Oyun Hogwarts Legacy 22 Milyonu Geçti, Hedef 2024 Yılında 50 Milyon! Oyun Hogwarts Legacy 22 Milyonu Geçti, Hedef 2024 Yılında 50 Milyon! Emine Emre 16 Görüntüleme

2023 yılı Şubat ayında çıkış yapan ve geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunu olan Hogwarts Legacy 22 milyon satış rakamını aştı, hedef 2024 yılında 50 milyon satış rakamına ulaşmak.

Harry Potter oyunu denildiğinde artık akla gelen ilk yapım hiç şüphesiz Hogwarts Legacy. 2000’li yılların başından itibaren kitapları ile popüler gündeme damga vurmaya başlayan seri, filmleri ile de milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Oyun sektörünün her geçen gün daha da gelişmesi ve bu gelişme sırasında yeni neslin ilgi duyduğu alanlara yönelmesi; Harry Potter oyunu ihtiyacının da giderilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştı. Bu doğrultuda ortaya çıkan yapımlardan biri olan Hogwarts Legacy 22 milyon satış rakamını aşarak önemli bir başarıya imza attı. Ünlü oyunun hedefi, 2024 yılında 50 milyon satış adedinin de üzerine çıkmak.

Harry Potter Oyunu Hogwarts Legacy 22 Milyon Satış Rakamını Geride Bıraktı, Gözünü 50 Milyon Adede Dikti!

Windows (PC), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülen Hogwarts Legacy; yalnızca Steam üzerinden dahi bugüne değin 200 bine yakın inceleme aldı. Söz konusu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyun, dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştı.

Konsol oyuncularından PC oyuncularına kadar global çapta gamerların sevgilisi olmayı başaran Hogwarts Legacy’nin 2023 yılı içerisinde 22 milyondan fazla kopya sattığı kamuoyuna deklare edildi. Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan oyunun 2024 yılı için hedefi ise 50 milyon adet satış rakamını bulmak.

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Daha Fazla Harry Potter Oyunu 2025 ve Takip Eden Yıllarda Gelecek!

Açık dünya RPG oyunu Hogwarts Legacy’nin yakaladığı başarı, oyun geliştiricileri ve yayıncıları bir hayli memnun etmekle birlikte, bu alana daha fazla yönelmeye de itmiş durumda. Popüler kültürde önemli bir yere sahip olan Harry Potter karakterinin yeni nesil oyun tutkunlarınca rağbet görmesi, gelecek yıllarda yeni Harry Potter oyunları ile de karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bu doğrultuda, yeni Harry Potter oyunlarının hazırlıklarının başladığına dair kulis bilgileri global oyun sektöründe dolaşmaya başladı bile.

Hogwarts Legacy’nin Ulaştığı Satış Başarısı İçin Oyuncular Ne Diyor?

Hogwarts Legacy’nin 22 milyon adet satışa ulaşması sosyal medyada da gündem olurken, gamerların konu hakkında yaptıkları yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:

“Sanat ve atmosfere odaklandıkları kadar level, combat gibi şeylere de odaklansalar ve daha dengeli bir oyun yapısını doğru dürüst bir senaryo ile verseler o zaman cidden ikinci oyunda sadece satış başarısı değil oyunsal başarı da elde ederler.”

“Oyunun çok başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İçerisinde Harry Potter evreni var diye bu kadar tuttuğunu düşünüyorum. Tamamen popüler kültürden beslendi. Daha fazla satabileceğini zannetmem ilerleyen yıllarda. Ki bu satış rakamı bile bir hayli iddialı.”

“Adam akıllı bir Harry Potter oyunu çıkarsa, Hogwarts Legacy’nin esamesi bile okunmaz. Yakaladıkları damarı iyi işlediler ancak gerçek oyun tutkunları için başarılı bir yapım olmadığını söyleyebiliriz. Daha kaliteli oyunların gelecek yıllarda Harry Potter efsanesini daha yukarıya taşıyacağına eminim.”